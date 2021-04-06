Новый бизнес предпочитает традиционные ниши

Эксперты компании «Деловая среда», входящей в экосистему «Сбера», проанализировали 100 000 из зарегистрированных в 2020 г. ИП и ООО и обобщили предпринимательские предпочтения новых участников рынка. Вновь созданные ИП чаще всего связаны с розничной торговлей едой и напитками (2,8%), строительством (2,4%), электронной коммерцией (2,2%). Предприниматели, выбравшие форму ООО, чаще начинали бизнес такси (5,8%), грузоперевозок (5,5%) и строительства зданий (2,5%).