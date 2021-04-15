«Азиатский Uber» выходит на NASDAQ

«Азиатский Uber» выходит на NASDAQГлава Grab Энтони Тан ставит рекорд за рекордом
Сооснователь и гендиректор сингапурской компании Grab Holdings 39-летний Энтони Тан всегда стремится быть первым. Приложение, которое разработала его компания, стало самым популярным сервисом заказа такси и еды, мобильной оплаты покупок и их доставки в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 2018 г. Grab приобрела региональный бизнес своего главного конкурента – американского сервиса такси и доставки еды Uber. В том же году, достигнув оценки $11 млрд, Grab стала первым азиатским стартапом, стоимость которого превысила $10 млрд. В 2019 г. компания стоила уже $15 млрд – абсолютный рекорд для стартапа в регионе.
И вот Grab ставит еще два новых рекорда. 13 апреля компания объявила о выходе на американскую биржу NASDAQ путем слияния со специальной компанией (SPAC) Altimeter Growth, акции которой уже торгуются на бирже. Сделка оценивается в $40 млрд и станет крупнейшей в истории SPAC. Предыдущие рекорды принадлежали сделкам Lucid Motors с Churchill Capital IV ($24 млрд) и United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд). Кроме того, как сообщает Reuters, Grab рассчитывает в ходе IPO привлечь $4 млрд, что станет рекордом размещения для азиатских компаний на биржах США.