«Азиатский Uber» выходит на NASDAQ

И вот Grab ставит еще два новых рекорда. 13 апреля компания объявила о выходе на американскую биржу NASDAQ путем слияния со специальной компанией (SPAC) Altimeter Growth, акции которой уже торгуются на бирже. Сделка оценивается в $40 млрд и станет крупнейшей в истории SPAC. Предыдущие рекорды принадлежали сделкам Lucid Motors с Churchill Capital IV ($24 млрд) и United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд). Кроме того, как сообщает Reuters, Grab рассчитывает в ходе IPO привлечь $4 млрд, что станет рекордом размещения для азиатских компаний на биржах США.