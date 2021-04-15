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«Азиатский Uber» выходит на NASDAQ

Глава Grab Энтони Тан ставит рекорд за рекордом
Илья Виноградов
Сооснователь и гендиректор Grab Энтони Тан — человек недели /Joseph Campbell_Reuters

Сооснователь и гендиректор сингапурской компании Grab Holdings 39-летний Энтони Тан всегда стремится быть первым. Приложение, которое разработала его компания, стало самым популярным сервисом заказа такси и еды, мобильной оплаты покупок и их доставки в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 2018 г. Grab приобрела региональный бизнес своего главного конкурента – американского сервиса такси и доставки еды Uber. В том же году, достигнув оценки $11 млрд, Grab стала первым азиатским стартапом, стоимость которого превысила $10 млрд. В 2019 г. компания стоила уже $15 млрд – абсолютный рекорд для стартапа в регионе.

И вот Grab ставит еще два новых рекорда. 13 апреля компания объявила о выходе на американскую биржу NASDAQ путем слияния со специальной компанией (SPAC) Altimeter Growth, акции которой уже торгуются на бирже. Сделка оценивается в $40 млрд и станет крупнейшей в истории SPAC. Предыдущие рекорды принадлежали сделкам Lucid Motors с Churchill Capital IV ($24 млрд) и United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд). Кроме того, как сообщает Reuters, Grab рассчитывает в ходе IPO привлечь $4 млрд, что станет рекордом размещения для азиатских компаний на биржах США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных