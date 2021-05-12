Полное безумие Dogecoin

Капитализация криптовалюты Dogecoin еще в начале мая превышала $85 млрд. Это больше, чем рыночная стоимость General Motors или «Газпрома», и почти столько же, сколько стоят Uber или «Сбер». Но к 9 мая она просела сразу на 30%. Виноват Илон Маск, который в эфире популярного шоу Saturday Night Live назвал ее «разводкой» (Маску, кстати, не впервые удается радикально влиять на котировки Dogecoin: благодаря его твитам в апреле стоимость этой криптовалюты взлетела почти вдвое за неделю). Впрочем, даже сейчас, после просадки, стоимость Dogecoin более чем в 100 раз выше, чем в начале года.