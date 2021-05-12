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Полное безумие Dogecoin

Объект инвестирования сегодня можно сделать даже из мема
Павел Самиев
Dado Ruvic / Reuters

Капитализация криптовалюты Dogecoin еще в начале мая превышала $85 млрд. Это больше, чем рыночная стоимость General Motors или «Газпрома», и почти столько же, сколько стоят Uber или «Сбер». Но к 9 мая она просела сразу на 30%. Виноват Илон Маск, который в эфире популярного шоу Saturday Night Live назвал ее «разводкой» (Маску, кстати, не впервые удается радикально влиять на котировки Dogecoin: благодаря его твитам в апреле стоимость этой криптовалюты взлетела почти вдвое за неделю). Впрочем, даже сейчас, после просадки, стоимость Dogecoin более чем в 100 раз выше, чем в начале года.

В отличие от других известных криптовалют Dogecoin не создавался в качестве серьезного проекта – это была шутка программиста Билли Маркуса. В конце 2013 г. он сделал ее, по его собственному признанию, за три часа – как пародию на активно растущие криптовалюты. Символом Dogecoin стал популярный мем – довольная собака породы сиба-ину, а лозунгом – «цифровая валюта, которую предпочитают сиба-ину по всему миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных