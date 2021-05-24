Дефолты – это нормально

Дефолты – это нормальноКто может зарабатывать на «мусорных облигациях»
Сеть кафе быстрого питания «Дядя Дёнер» допустила технический дефолт при выплате купона по двум выпускам своих облигаций («Ведомости» подробно об этом рассказывали в номере от 19 мая 2021 г.). Это событие подстегнуло дискуссию о необходимости ужесточения требований к эмитентам таких бумаг – сегмента ВДО (высокодоходных облигаций). С одной стороны, понятно желание несколько охладить этот рынок, растущий уже второй год очень высокими темпами. Но существует и другое мнение: на то эти облигации и высокодоходные, с соответствующими – высокими – рисками, и там должны быть дефолты, просто инвесторам надо понимать реальные риски.
Сегмент подобных бумаг – это нормальная практика для любого облигационного рынка мира. Облигации с низким кредитным рейтингом или вовсе без оценок кредитного качества и рассчитаны на определенный класс инвесторов. Скажем даже больше: дефолты в этом сегменте не только совершенно нормальны, но и нужны рынку для формирования статистики, построения моделей оценок. Да и премия за риск, которую платят облигационеры по таким бумагам, отражает ровно те самые возможные потери при дефолтах. Вспомним, что вообще этот сегмент, называемый у нас высокодоходными бумагами, вообще принято именовать «мусорными облигациями» (junk bonds). Скорее приходится удивляться тому, что на российском рынке дефолтов по таким бумагам крайне мало.