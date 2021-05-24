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Дефолты – это нормально

Кто может зарабатывать на «мусорных облигациях»
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Сеть кафе быстрого питания «Дядя Дёнер» допустила технический дефолт при выплате купона по двум выпускам своих облигаций («Ведомости» подробно об этом рассказывали в номере от 19 мая 2021 г.). Это событие подстегнуло дискуссию о необходимости ужесточения требований к эмитентам таких бумаг – сегмента ВДО (высокодоходных облигаций). С одной стороны, понятно желание несколько охладить этот рынок, растущий уже второй год очень высокими темпами. Но существует и другое мнение: на то эти облигации и высокодоходные, с соответствующими – высокими – рисками, и там должны быть дефолты, просто инвесторам надо понимать реальные риски.

Сегмент подобных бумаг – это нормальная практика для любого облигационного рынка мира. Облигации с низким кредитным рейтингом или вовсе без оценок кредитного качества и рассчитаны на определенный класс инвесторов. Скажем даже больше: дефолты в этом сегменте не только совершенно нормальны, но и нужны рынку для формирования статистики, построения моделей оценок. Да и премия за риск, которую платят облигационеры по таким бумагам, отражает ровно те самые возможные потери при дефолтах. Вспомним, что вообще этот сегмент, называемый у нас высокодоходными бумагами, вообще принято именовать «мусорными облигациями» (junk bonds). Скорее приходится удивляться тому, что на российском рынке дефолтов по таким бумагам крайне мало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных