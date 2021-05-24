Дефолты – это нормально

Сеть кафе быстрого питания «Дядя Дёнер» допустила технический дефолт при выплате купона по двум выпускам своих облигаций («Ведомости» подробно об этом рассказывали в номере от 19 мая 2021 г.). Это событие подстегнуло дискуссию о необходимости ужесточения требований к эмитентам таких бумаг – сегмента ВДО (высокодоходных облигаций). С одной стороны, понятно желание несколько охладить этот рынок, растущий уже второй год очень высокими темпами. Но существует и другое мнение: на то эти облигации и высокодоходные, с соответствующими – высокими – рисками, и там должны быть дефолты, просто инвесторам надо понимать реальные риски.