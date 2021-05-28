Мошенники охотятся на лица

Когда клиент хочет взять кредит, ему не нужно никуда идти – он показывает сотруднику банка свое лицо по видеосвязи и получает деньги на счет. Примерно так Ассоциация банков России (АБР) представляет банковское обслуживание в ближайшем будущем. Чтобы оно было возможно, АБР подготовила поправки в действующее законодательство, но ЦБ увидел риски возможного мошенничества и притормозил идею.