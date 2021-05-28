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Мошенники охотятся на лица

Почему биометрическая идентификация рискованна, но неизбежна
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Когда клиент хочет взять кредит, ему не нужно никуда идти – он показывает сотруднику банка свое лицо по видеосвязи и получает деньги на счет. Примерно так Ассоциация банков России (АБР) представляет банковское обслуживание в ближайшем будущем. Чтобы оно было возможно, АБР подготовила поправки в действующее законодательство, но ЦБ увидел риски возможного мошенничества и притормозил идею.

Действительно, биометрическая идентификация через удаленные каналы (веб-камеры, смартфоны) при современном уровне развития техники и телекоммуникационной инфраструктуры несет определенные риски. Качество изображения зачастую оставляет желать лучшего, при том что существующие технологии, создающие цифровых двойников, продвинулись гораздо дальше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных