Программа для программистов

Одним из ключевых постулатов Стратегии модернизации общественных институтов и экономики, которую в программном интервью ТАСС представил руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, оказались дополнительные инвестиции в образование в размере 0,8% ВВП. Причина столь высокого приоритета образования – «существенные изменения в производственных методах, в технологиях, в профессиях, в требованиях к навыкам людей. И если мы не будем готовиться, то потом мы окажемся у разбитого корыта. Мы не сохранимся как технологическая держава». По мнению Кудрина, необходимо более внимательное отношение к человеку начиная с его рождения, школьного, дошкольного возраста в части развития его способностей, в части обучения новым навыкам работы в меняющемся мире. «Такого еще не было в российской истории», – уверен Кудрин.

Мне сложно судить за всю российскую историю, но чтобы изложение новой стратегии развития России начиналось с обсуждения необходимых изменений в образовании – такого не было точно. Кудрин достаточно подробно рассказал о том, куда, на его взгляд, нужно приложить дополнительное финансирование – в первую очередь это передовые технические средства в 150 крупнейших российских университетах: «новейшие достижения в робототехнике, биотехнологиях, генетике должны стать обычной практикой для студентов и преподавателей».

Особенно интересным мне показался взгляд бывшего министра финансов на наиболее востребованную профессию в будущей России. «В ближайшие шесть лет нам потребуется в несколько раз больше программистов для процессов цифровизации всех отраслей, – уверен Кудрин. – Россия пока к этому не готова вообще... B 2024 г. в основном цифровизация ведущих отраслей должна быть завершена, и значит, надо прямо с сегодняшнего дня начинать в университетах решать эту проблему. Но университеты пока не почувствовали этого спроса, а предприятия не поняли, в какой мир они уже перешли, что через три-четыре года им будет нечего ловить».

Я не знаю, будут ли программисты в широком смысле этого слова самыми востребованными людьми, но проблема неготовности российского высшего образования к быстро изменяющемуся миру видна невооруженным глазом. Причем начинается все не в университетах, а в школе, которая очень медленно адаптируется к современным технологиям.

Плохая новость состоит в том, что поднять практически с нуля преподавание важнейшей профессии будущего в 150 университетах за пять лет невозможно. Однако есть и хорошая. Для России будет достаточно 10 технических университетов, в которых нужно поддерживать высочайший уровень технической оснащенности и преподавательского состава, чтобы получить заметное продвижение вперед в специалистах computer science, machine learning или data science. Возможно, нам будет достаточно даже Гарварда, Стэнфорда, Коламбии и пары MIT. Более того, за 0,8% ВВП, сконцентрировав усилия только на лучших российских университетах и избавившись в части из них от устаревших администраторов и профессоров, можно добиться невероятных результатов.

Автор – независимый обозреватель