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Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Политэкономия: Нежелательные люди

Буратино в стране нежелательных организаций

Мракобесие как неостановимый процесс
Андрей Колесников

Тотальная мракобесизация государства вперемешку с абсурдизацией (если угодно, матильдинизацией) актов прямого действия и публичного дискурса превратилась в неостановимый процесс.

Это же в чистом виде Гашек, сдобренный Ионеско, Беккетом и ранним Стоппардом. Вот, например, вызов на допрос в полицию человека, который разместил в интернете фрагмент из «Незнайки на Луне» Николая Носова с довольно точным описанием функционала полиции времен позднего военно-бюрократического православного госкапитализма: «Обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители».

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