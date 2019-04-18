Приключения порохобота и зелибобы в России

Нешуточные баталии между российскими сторонниками Петра Порошенко и Владимира Зелинского — знак того, как сильно в России соскучились по конкурентным выборам

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Темой Украины, звучащей, как говорится, из всех утюгов, честно говоря, трудно удивить кого-то в сегодняшней России. Вот уже пять лет, с присоединения Крыма в 2014 г., хитросплетения киевской политики вместе со страданиями «жителей юго-востока» не пропадают из выпусков телевизионных и радионовостей и ток-шоу, не исчезают с первых полос газет и первых экранов сайтов и, конечно, из блогов.

Но за прошедшие годы значительно изменился эмоциональный контекст восприятия этих сообщений и сводок. Если сразу после эйфорической (для многих) весны 2014 г. любые обсуждения «хунты» и «карателей» провоцировали у участников дискуссий неподдельные и порой даже остро болезненные эмоции, то теперь на смену им пришли усталость, безразличие и апатия; и не только по этому вопросу, заметим в сторону.