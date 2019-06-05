Блокада как предвыборный инструмент

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Самовыдвиженец, т. е. выдвиженец не «Единой России», но Владимира Путина, на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рванул с низкого старта. Каждый день приносит впечатляющие мегаломанические обещания. Удвою число туристов. Добавлю 800 вагонов метро. Увеличу расходы на дороги. Заморожу тарифы ЖКХ. С одной стороны, классический набор популиста a la russe, идущего на выборы. С другой стороны, невыполнимые (ввиду ограниченности бюджета или в силу того, что судебные приставы не могут насильственно затянуть в город туристов), а то и антирыночные, т. е. с тяжелыми долгосрочными последствиями (заморозка тарифов), обещания. И, наконец, убежденность в том, что нависшая над кандидатом тень президента способна магическим образом привести жителей города на участки, чтобы проголосовать за того, кому поможет «сам».

Но главное – удар ниже пояса по и так не ярко выраженным конкурентам: льготы блокадникам, которые прожили в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев. На победу на выборах брошены ресурсы истории – конечно, это может позволить себе только кандидат власти. Блокада как аргумент. Как предвыборный инструмент.