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Статья опубликована в № 4827 от 05.06.2019 под заголовком: Блокада как предвыборный инструмент

Блокада как предвыборный инструмент

Только кандидат власти может позволить себе использовать историю как политический ресурс
Андрей Колесников

Самовыдвиженец, т. е. выдвиженец не «Единой России», но Владимира Путина, на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рванул с низкого старта. Каждый день приносит впечатляющие мегаломанические обещания. Удвою число туристов. Добавлю 800 вагонов метро. Увеличу расходы на дороги. Заморожу тарифы ЖКХ. С одной стороны, классический набор популиста a la russe, идущего на выборы. С другой стороны, невыполнимые (ввиду ограниченности бюджета или в силу того, что судебные приставы не могут насильственно затянуть в город туристов), а то и антирыночные, т. е. с тяжелыми долгосрочными последствиями (заморозка тарифов), обещания. И, наконец, убежденность в том, что нависшая над кандидатом тень президента способна магическим образом привести жителей города на участки, чтобы проголосовать за того, кому поможет «сам».

Но главное – удар ниже пояса по и так не ярко выраженным конкурентам: льготы блокадникам, которые прожили в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев. На победу на выборах брошены ресурсы истории – конечно, это может позволить себе только кандидат власти. Блокада как аргумент. Как предвыборный инструмент.

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Комментарии
Brainsуs
06:11 05.06.2019
Автор же сам всю жизнь боролся за демократию, за право выбора и пр., вот она и наступила, демократия-то. Популизм? А как без популизма, дорогой, выборы-то выиграть? Кто сейчас не популист?
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