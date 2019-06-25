Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Упрощение въезда

Упрощение визовых процедур как инструмент роста экономики

Облегчение въезда иностранцев ускорит развитие инноваций
Рубен Ениколопов

Одна из немногочисленных в последнее время хороших новостей с точки зрения долгосрочного развития отечественной экономики – возможное введение с 2021 г. электронных виз, которое позволит существенно облегчить въезд иностранцев в Россию. Пока это идея, хотя и оформленная как поручение президента, шансы на ее реализацию еще не ясны. Но на фоне практически полного отсутствия новых идей вывода российской экономики из стагнации вероятность радикального облегчения визового режима особенно актуальна.

Пока основной довод в пользу такого шага – экономический эффект от развития туризма. Ожидается, что после упрощения визового режима число туристов увеличится на 20–40%, а туризм станет значимой статьей доходов. Его развитие позволит заработать дополнительные деньги, но ограниченно повлияет на развитие экономики в целом.

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