Упрощение визовых процедур как инструмент роста экономики

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Одна из немногочисленных в последнее время хороших новостей с точки зрения долгосрочного развития отечественной экономики – возможное введение с 2021 г. электронных виз, которое позволит существенно облегчить въезд иностранцев в Россию. Пока это идея, хотя и оформленная как поручение президента, шансы на ее реализацию еще не ясны. Но на фоне практически полного отсутствия новых идей вывода российской экономики из стагнации вероятность радикального облегчения визового режима особенно актуальна.

Пока основной довод в пользу такого шага – экономический эффект от развития туризма. Ожидается, что после упрощения визового режима число туристов увеличится на 20–40%, а туризм станет значимой статьей доходов. Его развитие позволит заработать дополнительные деньги, но ограниченно повлияет на развитие экономики в целом.