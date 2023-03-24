Борьба за белизну одежд

Борьба за белизну одеждВ США обеспокоены, что на фоне Китая Америка выглядит поджигателем войны
«США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайских предложений [по урегулированию на Украине]. Прямое игнорирование этих предложений позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от войны – и от экономического ущерба, который она наносит, – что Вашингтон не заинтересован в установлении мира», – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя администрации Байдена.
В первую годовщину начала военных действий на Украине Китай представил свою позицию из 12 пунктов, этот документ благодаря прессе получил неофициальный статус «мирного плана КНР». Критику американцев вызвал тезис этого плана, который утверждает необходимость прекращения огня.
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