Борьба за белизну одежд

«США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайских предложений [по урегулированию на Украине]. Прямое игнорирование этих предложений позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от войны – и от экономического ущерба, который она наносит, – что Вашингтон не заинтересован в установлении мира», – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя администрации Байдена.