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Борьба за белизну одежд

В США обеспокоены, что на фоне Китая Америка выглядит поджигателем войны
Владимир Кулагин

«США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайских предложений [по урегулированию на Украине]. Прямое игнорирование этих предложений позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от войны – и от экономического ущерба, который она наносит, – что Вашингтон не заинтересован в установлении мира», – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя администрации Байдена.

В первую годовщину начала военных действий на Украине Китай представил свою позицию из 12 пунктов, этот документ благодаря прессе получил неофициальный статус «мирного плана КНР». Критику американцев вызвал тезис этого плана, который утверждает необходимость прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных