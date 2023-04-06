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Возвращение Поднебесной

В чем состоят фундаментальные основы внешней политики Китая?
Александр Ломанов , эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ИМЭМО РАН

Китай стремится к моральному единению с внешним миром. И его появление на глобальной сцене в качестве влиятельной державы сопровождается заметным усилением влияния традиции на китайскую политику. Официально провозглашена «дипломатия большого государства с китайской спецификой», опирающаяся в том числе на древнюю культуру. И в частности – на философию Конфуция (551–479 гг. до н. э.).

Возвращение конфуцианства началось в 1990-е гг. Сперва в Китае вспомнили слова Конфуция о «гармонии без унификации». Это был обращенный к Западу призыв прекратить «унификацию» других стран путем навязывания норм и ценностей. Потом Пекин начал продвигать идею «гармоничной дипломатии», желая сгладить противоречия между быстро растущим Китаем и окружающим миром. После прихода к власти Си Цзиньпина на первый план вышла амбициозная идея строительства «сообщества судьбы человечества», основанная на конфуцианском идеале «великого единения Поднебесной» как метафоры общности интересов всех стран мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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