Возвращение Поднебесной

Возвращение ПоднебеснойВ чем состоят фундаментальные основы внешней политики Китая?
Китай стремится к моральному единению с внешним миром. И его появление на глобальной сцене в качестве влиятельной державы сопровождается заметным усилением влияния традиции на китайскую политику. Официально провозглашена «дипломатия большого государства с китайской спецификой», опирающаяся в том числе на древнюю культуру. И в частности – на философию Конфуция (551–479 гг. до н. э.).
Возвращение конфуцианства началось в 1990-е гг. Сперва в Китае вспомнили слова Конфуция о «гармонии без унификации». Это был обращенный к Западу призыв прекратить «унификацию» других стран путем навязывания норм и ценностей. Потом Пекин начал продвигать идею «гармоничной дипломатии», желая сгладить противоречия между быстро растущим Китаем и окружающим миром. После прихода к власти Си Цзиньпина на первый план вышла амбициозная идея строительства «сообщества судьбы человечества», основанная на конфуцианском идеале «великого единения Поднебесной» как метафоры общности интересов всех стран мира.