Возвращение Поднебесной

Возвращение конфуцианства началось в 1990-е гг. Сперва в Китае вспомнили слова Конфуция о «гармонии без унификации». Это был обращенный к Западу призыв прекратить «унификацию» других стран путем навязывания норм и ценностей. Потом Пекин начал продвигать идею «гармоничной дипломатии», желая сгладить противоречия между быстро растущим Китаем и окружающим миром. После прихода к власти Си Цзиньпина на первый план вышла амбициозная идея строительства «сообщества судьбы человечества», основанная на конфуцианском идеале «великого единения Поднебесной» как метафоры общности интересов всех стран мира.