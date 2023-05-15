ФРС борется с «пузырем»

Лопнувшие банки специализировались на финансировании технологических компаний и стартапов. После кризиса 2008 г., когда болезненно лопнул «пузырь» на рынке недвижимости США, был включен печатный станок в виде различных форм и этапов количественного смягчения. При этом политика управления инфляцией была направлена на контроль потребительских цен и никак не касалась цен на финансовые и прочие активы. В результате избыточная ликвидность переливалась в сектор, где оценить фундаментальную ценность наиболее сложно, а именно в сектор стартапов и новых технологий.