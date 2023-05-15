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ФРС борется с «пузырем»

Отсутствие новых технологических прорывов – одна из скрытых причин банковских банкротств в США
Дмитрий Скрыпник , ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Этой весной в США рухнули сразу три банка: Silicon Valley Bank ($175,2 млрд активов на конец 2022 г.), Signature Bank (активы – $110 млрд на конец 2022 г.) и First Republic Bank (около $229,1 млрд активов на 13 апреля 2023 г.). Все три банка много вкладывали в ценные бумаги с низкой доходностью, на стоимость которых повлияло повышение ключевой ставки. ФРС достаточно эффективно отреагировала на кризис, предоставив ликвидность банковскому сектору с помощью различных инструментов. Но ключевая проблема экономики США остается вне возможностей ФРС.

Лопнувшие банки специализировались на финансировании технологических компаний и стартапов. После кризиса 2008 г., когда болезненно лопнул «пузырь» на рынке недвижимости США, был включен печатный станок в виде различных форм и этапов количественного смягчения. При этом политика управления инфляцией была направлена на контроль потребительских цен и никак не касалась цен на финансовые и прочие активы. В результате избыточная ликвидность переливалась в сектор, где оценить фундаментальную ценность наиболее сложно, а именно в сектор стартапов и новых технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных