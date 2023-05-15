ФРС борется с «пузырем»Отсутствие новых технологических прорывов – одна из скрытых причин банковских банкротств в США
Этой весной в США рухнули сразу три банка: Silicon Valley Bank ($175,2 млрд активов на конец 2022 г.), Signature Bank (активы – $110 млрд на конец 2022 г.) и First Republic Bank (около $229,1 млрд активов на 13 апреля 2023 г.). Все три банка много вкладывали в ценные бумаги с низкой доходностью, на стоимость которых повлияло повышение ключевой ставки. ФРС достаточно эффективно отреагировала на кризис, предоставив ликвидность банковскому сектору с помощью различных инструментов. Но ключевая проблема экономики США остается вне возможностей ФРС.
Лопнувшие банки специализировались на финансировании технологических компаний и стартапов. После кризиса 2008 г., когда болезненно лопнул «пузырь» на рынке недвижимости США, был включен печатный станок в виде различных форм и этапов количественного смягчения. При этом политика управления инфляцией была направлена на контроль потребительских цен и никак не касалась цен на финансовые и прочие активы. В результате избыточная ликвидность переливалась в сектор, где оценить фундаментальную ценность наиболее сложно, а именно в сектор стартапов и новых технологий.