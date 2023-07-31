Рискнуть ради роста

Рискнуть ради ростаДля развития высоких технологий государству придется инвестировать с шансом на провал до 90%
Экономика, ориентированная на экспорт ресурсов и продукции первых переделов, не может кормить нас вечно. Если мы продолжим двигаться, ничего не меняя в долгосрочной перспективе, средний темп прироста экспорта до 2030 г. будет находиться в пределах статистической погрешности – менее 1% в год (в ценах 2022 г.). Поэтому, чтобы обеспечить рост экономики, нужно уже сейчас реализовывать более сложные проекты, которые позволят достичь технологического суверенитета в среднесрочной перспективе.
Например, мы должны быть уверены, что через 15 лет россияне смогут летать без пересадок из Москвы во Владивосток на дальнемагистральных самолетах независимо от внешнеполитической ситуации. Постановление правительства о проектах технологического суверенитета (№ 603 от 15 апреля 2023 г.) покрывает тысячи таких товарных категорий – от доильных аппаратов до современных магнитно-резонансных томографов. Такие продукты жизненно важны для нашей экономической безопасности – даже если по соотношению цена/качество они будут уступать лучшим иностранным аналогам, их рынок сбыта будет ограничен нашей страной, а окупаемость не будет достигать уровня требований рыночных инвесторов.