Рискнуть ради роста

Например, мы должны быть уверены, что через 15 лет россияне смогут летать без пересадок из Москвы во Владивосток на дальнемагистральных самолетах независимо от внешнеполитической ситуации. Постановление правительства о проектах технологического суверенитета (№ 603 от 15 апреля 2023 г.) покрывает тысячи таких товарных категорий – от доильных аппаратов до современных магнитно-резонансных томографов. Такие продукты жизненно важны для нашей экономической безопасности – даже если по соотношению цена/качество они будут уступать лучшим иностранным аналогам, их рынок сбыта будет ограничен нашей страной, а окупаемость не будет достигать уровня требований рыночных инвесторов.