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Рискнуть ради роста

Для развития высоких технологий государству придется инвестировать с шансом на провал до 90%
Алексей Мирошниченко , первый заместитель председателя ВЭБ.РФ

Экономика, ориентированная на экспорт ресурсов и продукции первых переделов, не может кормить нас вечно. Если мы продолжим двигаться, ничего не меняя в долгосрочной перспективе, средний темп прироста экспорта до 2030 г. будет находиться в пределах статистической погрешности – менее 1% в год (в ценах 2022 г.). Поэтому, чтобы обеспечить рост экономики, нужно уже сейчас реализовывать более сложные проекты, которые позволят достичь технологического суверенитета в среднесрочной перспективе.

Например, мы должны быть уверены, что через 15 лет россияне смогут летать без пересадок из Москвы во Владивосток на дальнемагистральных самолетах независимо от внешнеполитической ситуации. Постановление правительства о проектах технологического суверенитета (№ 603 от 15 апреля 2023 г.) покрывает тысячи таких товарных категорий – от доильных аппаратов до современных магнитно-резонансных томографов. Такие продукты жизненно важны для нашей экономической безопасности – даже если по соотношению цена/качество они будут уступать лучшим иностранным аналогам, их рынок сбыта будет ограничен нашей страной, а окупаемость не будет достигать уровня требований рыночных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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