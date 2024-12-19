Серое на черном

Напомним, еще восьмой пакет санкций, принятый в октябре 2022 г., установил так называемый потолок цен на российскую нефть, т. е. запрет на использование европейских танкеров в том случае, если перевозимое ими черное золото стоит выше $60 за баррель. В случае превышения данной планки суда не могут входить в порты ЕС, а также им не предоставляется страховка европейских компаний. Первое ограничение самое «страшное», если учесть, что ЕС до этого ввел полное эмбарго на импорт нефти из РФ морским путем. Иными словами, запретили уже запрещенное. Что касается страховки, то это тоже мало кого испугало. Компании из России и ряда дружественных стран заменили западных страховщиков.