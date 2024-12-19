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Серое на черном

К чему приводят попытки запрещать уже запрещенное
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Очередной, уже 15-й пакет антироссийских санкций, как водится, собрал в себе случайный и непоследовательный набор решений, которые могут соперничать между собой по бесполезности. Это, в частности, запрет на въезд в ЕС для тех людей, которые точно не планировали туда приезжать, а также расширение списка морских судов, попадающих под ограничения. Данный пункт, пожалуй, можно считать «ядром» пакета, т. е. той мерой, которая, как ожидалось, станет самой болезненной для Москвы. Но что получилось на деле?

Напомним, еще восьмой пакет санкций, принятый в октябре 2022 г., установил так называемый потолок цен на российскую нефть, т. е. запрет на использование европейских танкеров в том случае, если перевозимое ими черное золото стоит выше $60 за баррель. В случае превышения данной планки суда не могут входить в порты ЕС, а также им не предоставляется страховка европейских компаний. Первое ограничение самое «страшное», если учесть, что ЕС до этого ввел полное эмбарго на импорт нефти из РФ морским путем. Иными словами, запретили уже запрещенное. Что касается страховки, то это тоже мало кого испугало. Компании из России и ряда дружественных стран заменили западных страховщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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