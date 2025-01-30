Не питать иллюзий

Можно объяснять этот всплеск текущей конъюнктурой. Например, безветренной и холодной зимой. Мало ветра, значит, низкая выработка электроэнергии ветряками, значит, надо наращивать производство электроэнергии на газовых электростанциях. А холодно – значит, нужно больше газа для отопления, но в большинстве европейских домохозяйств тепловые насосы еще не пришли на смену газовым котлам, а там, где пришли, требуется больше электроэнергии. Можно также говорить о срабатывании ускоренными темпами подземных газохранилищ (холодная и безветренная зима) при отсутствии возможности их пополнения за счет трубопроводного газа (украинский транзит закончен с 1 января), значит, для этого требуется больше СПГ. Но есть более фундаментальная причина.