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Не питать иллюзий

Попытка сократить поставки из РФ в ЕС не принесет ему пользы
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Информационное поле всколыхнулось – в первые две недели 2025 г. экспорт российского СПГ в Евросоюз (ЕС) составил 840 000 т – самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами за последние годы (вторые самые крупные значения – 760 000 т в 2022 и 2024 гг.). Более того, прошедший декабрь был четвертым месяцем последовательного роста потребления газа в ЕС, достигнув уровня 40 млрд куб. м/месяц, после продолжавшегося в течение предыдущих семи месяцев падения.

Можно объяснять этот всплеск текущей конъюнктурой. Например, безветренной и холодной зимой. Мало ветра, значит, низкая выработка электроэнергии ветряками, значит, надо наращивать производство электроэнергии на газовых электростанциях. А холодно – значит, нужно больше газа для отопления, но в большинстве европейских домохозяйств тепловые насосы еще не пришли на смену газовым котлам, а там, где пришли, требуется больше электроэнергии. Можно также говорить о срабатывании ускоренными темпами подземных газохранилищ (холодная и безветренная зима) при отсутствии возможности их пополнения за счет трубопроводного газа (украинский транзит закончен с 1 января), значит, для этого требуется больше СПГ. Но есть более фундаментальная причина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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