Не питать иллюзий

Не питать иллюзийПопытка сократить поставки из РФ в ЕС не принесет ему пользы
Информационное поле всколыхнулось – в первые две недели 2025 г. экспорт российского СПГ в Евросоюз (ЕС) составил 840 000 т – самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами за последние годы (вторые самые крупные значения – 760 000 т в 2022 и 2024 гг.). Более того, прошедший декабрь был четвертым месяцем последовательного роста потребления газа в ЕС, достигнув уровня 40 млрд куб. м/месяц, после продолжавшегося в течение предыдущих семи месяцев падения.
Можно объяснять этот всплеск текущей конъюнктурой. Например, безветренной и холодной зимой. Мало ветра, значит, низкая выработка электроэнергии ветряками, значит, надо наращивать производство электроэнергии на газовых электростанциях. А холодно – значит, нужно больше газа для отопления, но в большинстве европейских домохозяйств тепловые насосы еще не пришли на смену газовым котлам, а там, где пришли, требуется больше электроэнергии. Можно также говорить о срабатывании ускоренными темпами подземных газохранилищ (холодная и безветренная зима) при отсутствии возможности их пополнения за счет трубопроводного газа (украинский транзит закончен с 1 января), значит, для этого требуется больше СПГ. Но есть более фундаментальная причина.