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«Моди: Три дня на крыльях безумия»: обидеть художника может каждый

В прокат вышел фильм о художнике Амедео Модильяни, снятый Джонни Деппом
Роман Черкасов , критик

В прокат вышел фильм о художнике Амедео Модильяни, снятый Джонни Деппом, который этой работой пробует вернуться в режиссуру. Сам актер в фильме не играет, зато в нем есть несколько замечательных европейских артистов и Аль Пачино, а несовершенство формы отчасти компенсируется авторской искренностью

Париж, 1916 год. Амедео Модильяни устраивает дебош в фешенебельном ресторане и бежит с поля битвы сквозь дорогое витражное стекло. Считая, что его разыскивает полиция, он хочет уехать из Франции в родное Ливорно. Но друг и торговец картинами Леопольд Зборовский (Стивен Грэм – недотепа Томми из «Большого куша») говорит, что через пару дней в Париж приедет влиятельный коллекционер Морис Ганнат (Аль Пачино – «Крестный отец»), которого заинтересовали работы художника. И что лучше бы тому его дождаться, потому что это реальный шанс заработать денег и получить наконец признание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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