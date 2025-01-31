«Моди: Три дня на крыльях безумия»: обидеть художника может каждый

Париж, 1916 год. Амедео Модильяни устраивает дебош в фешенебельном ресторане и бежит с поля битвы сквозь дорогое витражное стекло. Считая, что его разыскивает полиция, он хочет уехать из Франции в родное Ливорно. Но друг и торговец картинами Леопольд Зборовский (Стивен Грэм – недотепа Томми из «Большого куша») говорит, что через пару дней в Париж приедет влиятельный коллекционер Морис Ганнат (Аль Пачино – «Крестный отец»), которого заинтересовали работы художника. И что лучше бы тому его дождаться, потому что это реальный шанс заработать денег и получить наконец признание.