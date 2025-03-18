Семь грехов биометрии

Семь грехов биометрииПочему компании со скепсисом относятся к антифрод-пакету
Проблема мошенничества в России приобрела поистине всенародный масштаб. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы и умудряются обмануть тех, кого, казалось бы, ввести в заблуждение практически невозможно. Для борьбы с интернет-мошенниками разработан и внесен в Госдуму так называемый антифрод-пакет, состоящий из целого перечня новелл для действующего законодательства.
Если вникать в детали, разбирать отдельные положения и оценивать степень их эффективности и влияния на бизнес, то можно увидеть риски для компаний, партнеров площадок и потребителей.
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