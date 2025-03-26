Валютная дилемма Америки в многополярном экономическом мире

Валютная дилемма Америки в многополярном экономическом миреСистема, ориентированная на доллар, создает асимметричные преимущества и недостатки для разных регионов
Осенью 1985 г. министры финансов и главы центральных банков собрались в конференц-зале нью-йоркского отеля Plaza Hotel, чтобы намеренно ослабить чрезмерно крепкий американский доллар. Это соглашение Plaza Accord остается одним из самых значительных примеров скоординированного управления глобальной валютой со времен краха Бреттон-Вудской системы. Четыре десятилетия спустя, когда экономисты обсуждают потенциальные изменения валютных курсов, важнейший аспект часто остается без внимания: опасные петли обратной связи между оценками валют и суверенными кредитными рейтингами.
Стивен Миран, выдвинутый Трампом на пост председателя Совета экономических консультантов, анализирует подходы к реструктуризации глобальной торговой системы. Некоторые комментаторы уже окрестили потенциальный результат «соглашением Мар-а-Лаго». Но за пределами валютных оценок и расчетов тарифов лежит более фундаментальный вопрос о том, как кредитоспособность Америки, усиленная ее привилегиями резервной валюты, создает неустойчивую взаимосвязь, в которой любая намеренная корректировка валютного курса может вызвать каскадную переоценку кредитоспособности, которая впоследствии изменит экономические отношения между странами.