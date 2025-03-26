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Валютная дилемма Америки в многополярном экономическом мире

Система, ориентированная на доллар, создает асимметричные преимущества и недостатки для разных регионов
Игорь Зелезецкий , член комиссии по рейтингам делового совета БРИКС

Осенью 1985 г. министры финансов и главы центральных банков собрались в конференц-зале нью-йоркского отеля Plaza Hotel, чтобы намеренно ослабить чрезмерно крепкий американский доллар. Это соглашение Plaza Accord остается одним из самых значительных примеров скоординированного управления глобальной валютой со времен краха Бреттон-Вудской системы. Четыре десятилетия спустя, когда экономисты обсуждают потенциальные изменения валютных курсов, важнейший аспект часто остается без внимания: опасные петли обратной связи между оценками валют и суверенными кредитными рейтингами.

Стивен Миран, выдвинутый Трампом на пост председателя Совета экономических консультантов, анализирует подходы к реструктуризации глобальной торговой системы. Некоторые комментаторы уже окрестили потенциальный результат «соглашением Мар-а-Лаго». Но за пределами валютных оценок и расчетов тарифов лежит более фундаментальный вопрос о том, как кредитоспособность Америки, усиленная ее привилегиями резервной валюты, создает неустойчивую взаимосвязь, в которой любая намеренная корректировка валютного курса может вызвать каскадную переоценку кредитоспособности, которая впоследствии изменит экономические отношения между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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