Валютная дилемма Америки в многополярном экономическом мире

Стивен Миран, выдвинутый Трампом на пост председателя Совета экономических консультантов, анализирует подходы к реструктуризации глобальной торговой системы. Некоторые комментаторы уже окрестили потенциальный результат «соглашением Мар-а-Лаго». Но за пределами валютных оценок и расчетов тарифов лежит более фундаментальный вопрос о том, как кредитоспособность Америки, усиленная ее привилегиями резервной валюты, создает неустойчивую взаимосвязь, в которой любая намеренная корректировка валютного курса может вызвать каскадную переоценку кредитоспособности, которая впоследствии изменит экономические отношения между странами.