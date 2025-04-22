Умозрительный возврат

Умозрительный возвратРазговоры о возвращении российского газа на европейский рынок преждевременны
С начала года стали появляться сообщения в СМИ о возможном возвращении российских поставок сетевого газа в Европу. Аргументы в таких разговорах пока носят спекулятивный характер. Разберем подробно некоторые из них.
Стратегия Линча
Среди поводов для обсуждения – заявления американского финансиста-миллиардера Стивена Линча о готовности купить газопровод «Северный поток – 2» и информация в СМИ о том, что он совершает подготовительные действия в этом направлении.
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