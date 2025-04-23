Богатые тоже плачут

В 2023 г. крепкий middle-разработчик (специалист с опытом 2–5 лет) мог получить предложение о трудоустройстве после первого технического собеседования. А сегодня такой же специалист все еще может ждать фидбэк спустя три месяца после финального этапа отбора, где он решал тестовое задание на зарплату middle с требованиями как для senior (старший специалист с опытом от 5 лет). IT-рынок сбавил обороты: растет не наем, а ожидания. Чего ждать от второй половины года?