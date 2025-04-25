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«Танец XX века»: синхронные движения

Выставка в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о взаимном притяжении живописи и танцевального искусства
Анна Нехаева , критик

При входе на выставку «Танец ХХ века» в Еврейском музее и центре толерантности посетителей встречает картина Анри Матисса «Балерина» (1927), которая выглядит изысканно в своей простоте. На почти абстрактном фоне из четырех горизонтальных полос приглушенных оттенков изображена сидящая танцовщица в белой пачке и лилово-розовом трико. Портрет привлекает внимание не только колористическим решением, но и позой модели. Девушка сидит свободно, подогнув одну ногу под другую, что совершенно не соотносится с балетной выправкой. Она словно бросает вызов зрителю. Так полотно Матисса задает тон всей экспозиции: герои проекта – те, кто пошел против канонов и правил.

Например, Айседора Дункан, которая создала так называемый свободный танец, вдохновившись танцевальными шествиями менад (они же вакханки), спутниц и почитательниц древнегреческого бога Диониса. Великая танцовщица специально изучала античную вазопись, фрески, чтобы повторить движения нарисованных фигур. На выставке представлена уникальная пленка – единственное сохранившееся видео танца Айседоры, которая была противницей съемок и лишь однажды сделала исключение. Предполагается, что семисекундный ролик был снят в доме Огюста Родена в 1927 г. Рядом можно посмотреть на пример древнего искусства, так вдохновлявшего Дункан, – а именно на фрагмент рельефа «Танцующая менада» второй половины I века из Эрмитажа. Также в экспозиции представлены российские афиши выступлений Дункан, ее портрет работы Льва Бакста 1908 г. и фотографии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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