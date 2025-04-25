«Танец XX века»: синхронные движения

«Танец XX века»: синхронные движенияВыставка в Еврейском музее и центре толерантности рассказывает о взаимном притяжении живописи и танцевального искусства
При входе на выставку «Танец ХХ века» в Еврейском музее и центре толерантности посетителей встречает картина Анри Матисса «Балерина» (1927), которая выглядит изысканно в своей простоте. На почти абстрактном фоне из четырех горизонтальных полос приглушенных оттенков изображена сидящая танцовщица в белой пачке и лилово-розовом трико. Портрет привлекает внимание не только колористическим решением, но и позой модели. Девушка сидит свободно, подогнув одну ногу под другую, что совершенно не соотносится с балетной выправкой. Она словно бросает вызов зрителю. Так полотно Матисса задает тон всей экспозиции: герои проекта – те, кто пошел против канонов и правил.
Например, Айседора Дункан, которая создала так называемый свободный танец, вдохновившись танцевальными шествиями менад (они же вакханки), спутниц и почитательниц древнегреческого бога Диониса. Великая танцовщица специально изучала античную вазопись, фрески, чтобы повторить движения нарисованных фигур. На выставке представлена уникальная пленка – единственное сохранившееся видео танца Айседоры, которая была противницей съемок и лишь однажды сделала исключение. Предполагается, что семисекундный ролик был снят в доме Огюста Родена в 1927 г. Рядом можно посмотреть на пример древнего искусства, так вдохновлявшего Дункан, – а именно на фрагмент рельефа «Танцующая менада» второй половины I века из Эрмитажа. Также в экспозиции представлены российские афиши выступлений Дункан, ее портрет работы Льва Бакста 1908 г. и фотографии.