«Танец XX века»: синхронные движения

Например, Айседора Дункан, которая создала так называемый свободный танец, вдохновившись танцевальными шествиями менад (они же вакханки), спутниц и почитательниц древнегреческого бога Диониса. Великая танцовщица специально изучала античную вазопись, фрески, чтобы повторить движения нарисованных фигур. На выставке представлена уникальная пленка – единственное сохранившееся видео танца Айседоры, которая была противницей съемок и лишь однажды сделала исключение. Предполагается, что семисекундный ролик был снят в доме Огюста Родена в 1927 г. Рядом можно посмотреть на пример древнего искусства, так вдохновлявшего Дункан, – а именно на фрагмент рельефа «Танцующая менада» второй половины I века из Эрмитажа. Также в экспозиции представлены российские афиши выступлений Дункан, ее портрет работы Льва Бакста 1908 г. и фотографии.