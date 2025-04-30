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«Урок»: снова в школу

На Okko стартовал сериал про депрессивного рэпера, который стал школьным учителем
Роман Черкасов , критик

Популярный рэпер Антон (Юра Борисов – «Анора», «Кентавр»), будучи под веществами, выезжает на встречку и попадает в аварию, в которой гибнет его девушка. Продюсерам музыканта удается замять дело и вместо тюрьмы поместить героя в реабилитационную клинику. Год спустя Антон грустно слоняется по больничным коридорам, предположительно снедаемый чувством вины. Твердо решив завязать с музыкой, он хочет навсегда уехать, к примеру, в Таиланд и в печальном одиночестве доживать там свои дни.

Позаимствовав форменную куртку с надписью «охрана» и прихватив с собой черного кота, которому сам дал кличку Игорь, герой бежит из рехаба и автостопом едет в родную Пермь, чтобы попросить у матери денег на билет до Пангана. На пороге неожиданно шикарного дома мамы-учительницы Антона встречает отменно неприятный старший брат Костя (Даниил Воробьев – «Гром: Трудное детство»), который пошел по родительским стопам – перспективный педагог, учитель года и замдиректора школы. Костя сообщает Антону, что, пока тот приходил в себя в клинике, мама умерла. Однако он готов выделить блудному брату долю от продажи семейного дома, если герой согласится немного поработать в школе – скажем, вести внеклассный факультатив о «развитии творческого потенциала». «Ты угораешь, что ль?» – удивляется странному сценарному решению Антон. Но против воли авторов-демиургов не попрешь, и, конечно же, ему приходится дать согласие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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