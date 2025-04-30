«Урок»: снова в школу

Позаимствовав форменную куртку с надписью «охрана» и прихватив с собой черного кота, которому сам дал кличку Игорь, герой бежит из рехаба и автостопом едет в родную Пермь, чтобы попросить у матери денег на билет до Пангана. На пороге неожиданно шикарного дома мамы-учительницы Антона встречает отменно неприятный старший брат Костя (Даниил Воробьев – «Гром: Трудное детство»), который пошел по родительским стопам – перспективный педагог, учитель года и замдиректора школы. Костя сообщает Антону, что, пока тот приходил в себя в клинике, мама умерла. Однако он готов выделить блудному брату долю от продажи семейного дома, если герой согласится немного поработать в школе – скажем, вести внеклассный факультатив о «развитии творческого потенциала». «Ты угораешь, что ль?» – удивляется странному сценарному решению Антон. Но против воли авторов-демиургов не попрешь, и, конечно же, ему приходится дать согласие.