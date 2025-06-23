Войны с маркетплейсами

Вот уже третий год подряд в России активно обсуждаются различные законопроекты, призванные навести порядок на рынке электронной коммерции. Установить единые правила игры и определить границы ответственности – это, казалось бы, благие цели. Было несколько попыток внести изменения в действующее законодательство, но в процессе родился отдельный законопроект «О платформенной экономике», который разработан правительством и федеральными органами власти. Этот документ поддержала отрасль. Цифровая платформа – это не торговля, а новое понятие, в которое вошли различные цифровые сервисы. Они однозначно определены законопроектом, и государство опосредованно дало зеленый свет дальнейшему развитию этих систем, определило их место среди других индустрий.