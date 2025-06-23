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Войны с маркетплейсами

От требований торговых сетей ограничить скидки на маркетплейсах проиграют и потребители, и малый бизнес, и государство
Евгений Этин , директор по связям с государственными органами компании Wildberries & Russ

Вот уже третий год подряд в России активно обсуждаются различные законопроекты, призванные навести порядок на рынке электронной коммерции. Установить единые правила игры и определить границы ответственности – это, казалось бы, благие цели. Было несколько попыток внести изменения в действующее законодательство, но в процессе родился отдельный законопроект «О платформенной экономике», который разработан правительством и федеральными органами власти. Этот документ поддержала отрасль. Цифровая платформа – это не торговля, а новое понятие, в которое вошли различные цифровые сервисы. Они однозначно определены законопроектом, и государство опосредованно дало зеленый свет дальнейшему развитию этих систем, определило их место среди других индустрий.

Но внезапно появились игроки, которые, сметая все на своем пути, фонтанируют идеями и предложениями о регулировании именно маркетплейсов. Парламентарии и профильные госорганы буквально подверглись бомбардировке письмами с одинаковыми жалобами и инициативами этих структур. Генераторами «потоков» оказались различные союзы и стоящие за ними предприятия торговли. Ассоциации, которые объединяют гигантов традиционной розницы от продуктовых сетей до крупных продавцов электроники, вдруг стали экспертами по всем вопросам, и прежде всего в бизнесе электронных платформ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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