«Хирург»: сердце на продажу

Легче всего описать концепцию нового сериала онлайн-кинотеатров «Иви» и Start через два референса – «Беглец» (тот самый культовый триллер с Харрисоном Фордом) встречает «Контракт со смертью» Дмитрия Астрахана. По крайней мере, первые серии работают примерно на том же эмоциональном «топливе». Во-первых, невозможно не сопереживать невиновному человеку, который хочет восстановить доброе имя: эмпатия включается мгновенно. Тем более когда герой объективно хороший человек. Одна из самых эмоциональных сцен «Беглеца», когда беглый доктор Кимбл (собственно Форд), тоже, кстати, хирург, рискуя попасться полиции, спасает жизнь мальчику, которому поставили неверный диагноз. Ровно так же себя ведет и Сергей – во время погони он невольно провоцирует ДТП, возвращается проверить, как там его преследователи, и вызывает им «скорую». В этой точке мы, зрители, окончательно на стороне героя.