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«Хирург»: сердце на продажу

Сергей Гилев играет то ли злодея, то ли праведника в новом сериале «Иви» и Start
Николай Корнацкий , критик

Блестящий хирург Сергей (Сергей Гилев – Бенкендорф из «Пророка», журналист-международник из «Фишера») отсиживает срок за убийство. Узнав, что его «заказали», бежит из тюрьмы. По болотам, через лесополосу, подстреленный в плечо. Если бы не случайная знакомая, сердобольная археолог Юля (Марина Ворожищева – училка русского из «Библиотекаря»), он бы давно уже был мертв или пойман. Знакомство началось не очень-то красиво – Сергей взял девушку в заложницы. Правда, потом заявил, что его подставили, он никого не убивал. Юля поверила и решила искренне помочь человеку в беде. Да и ей явно скучно жить свою серую, предсказуемую жизнь. Чуть позднее выяснится, что дело Сергея прямо связано с черным рынком продажи органов, а внезапная жажда острых ощущений грозит Юле смертельной опасностью.

Легче всего описать концепцию нового сериала онлайн-кинотеатров «Иви» и Start через два референса – «Беглец» (тот самый культовый триллер с Харрисоном Фордом) встречает «Контракт со смертью» Дмитрия Астрахана. По крайней мере, первые серии работают примерно на том же эмоциональном «топливе». Во-первых, невозможно не сопереживать невиновному человеку, который хочет восстановить доброе имя: эмпатия включается мгновенно. Тем более когда герой объективно хороший человек. Одна из самых эмоциональных сцен «Беглеца», когда беглый доктор Кимбл (собственно Форд), тоже, кстати, хирург, рискуя попасться полиции, спасает жизнь мальчику, которому поставили неверный диагноз. Ровно так же себя ведет и Сергей – во время погони он невольно провоцирует ДТП, возвращается проверить, как там его преследователи, и вызывает им «скорую». В этой точке мы, зрители, окончательно на стороне героя.

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