«Море великих»: берега Бретани и знойное крымское побережье

Важную роль в проекте играет география: на полу обозначены координаты отдельных локаций, изображенных на картинах. Сами художники не всегда уточняли в названиях, где именно происходит действие, – одни места были слишком узнаваемы, в иных случаях изображение было важнее сюжета. Экспозиционное решение с розами ветров помогает посетителям совершить виртуальное путешествие по Средиземноморью, берегам Бретани и Нормандии, увидеть льды Баренцева моря или знойное крымское побережье.