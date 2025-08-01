«Море великих»: берега Бретани и знойное крымское побережье

«Море великих»: берега Бретани и знойное крымское побережьеВ Серпухове собрали более 70 работ, среди которых шедевры Айвазовского, Коровина и Левитана
В Серпуховском историко-художественном музее до 11 января 2026 г. проходит выставка «Море великих». На ней собрано более 70 работ из музейных и частных коллекций: посетителей ждут полотна Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина и др.
Важную роль в проекте играет география: на полу обозначены координаты отдельных локаций, изображенных на картинах. Сами художники не всегда уточняли в названиях, где именно происходит действие, – одни места были слишком узнаваемы, в иных случаях изображение было важнее сюжета. Экспозиционное решение с розами ветров помогает посетителям совершить виртуальное путешествие по Средиземноморью, берегам Бретани и Нормандии, увидеть льды Баренцева моря или знойное крымское побережье.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам