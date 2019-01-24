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Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Цитата недели

Как одна ракета похоронила Договор о ракетах средней и меньшей дальности

Претензии к 9М729 были скорее поводом, но пока Россия их дожидалась, время для спасения договора было упущено
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«Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений – масса топлива остается такой же, как в крылатой ракете 9М728»
Михаил Матвеевский, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск

Беспрецедентный показ в среду российскими военными пусковой установки и транспортно-пусковых контейнеров ракет 9М728 и 9М729 не оправдал надежд. Он был явно нацелен на европейских союзников НАТО, которым вряд ли нужна ракетно-ядерная гонка в Европе, но министр иностранных дел Германии Хайко Маас поддержал США и заявил, что Россия должна уничтожить ракету 9М729, что она делать не собирается. А значит, США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего он потеряет смысл.

Ракета 9М729 была использована США скорее как повод для ликвидации договора, поскольку нет никакой проверяемой информации и о дальности ракеты 9М728 (спорная ракета создана в ее развитие), но претензий к 9М728 не выдвигалось. При этом о создании 9М728 было известно с середины 2000-х гг., и, по-видимому, еще тогда это насторожило США как движение к нарушению если не буквы, то духа ДРСМД. Ведь дальность крылатой ракеты несложно нарастить увеличением емкости топливного бака. При этом прототип пусковой установки для ракеты-«нарушителя» 9М729 могли открыто видеть посетители авиасалона в Жуковском еще в 2007 г., хотя называлась эта система там иначе.

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Комментарии
klochkovg
08:09 25.01.2019
Я вам открою страшную тайну, любые договоры разрываются подписавшей их стороной, когда та считает это целесообразным. Как пример, СССР разорвал договор о ненападении с Японией в 1945 году, что бы поучаствовать в добивании уже дышавшей на ладан Японии и дележе того, что от нее осталось. И никакие протесты и увещевания японской стороны на Сталина не произвели впечатления. А ведь без этого договора японцы могли бы и ударить по СССР осенью 1941го. Ну и да. С этой точки зрения Россия тоже не является субъектом международного права. Есть группа лиц, весьма озабоченных управлением финансовыми потоками на пространстве бывшего СССР и продаже ресурсов добываемых на этой территории на запад.
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