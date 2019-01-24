Как одна ракета похоронила Договор о ракетах средней и меньшей дальности

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Претензии к 9М729 были скорее поводом, но пока Россия их дожидалась, время для спасения договора было упущено

«Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений – масса топлива остается такой же, как в крылатой ракете 9М728» Михаил Матвеевский, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск

Беспрецедентный показ в среду российскими военными пусковой установки и транспортно-пусковых контейнеров ракет 9М728 и 9М729 не оправдал надежд. Он был явно нацелен на европейских союзников НАТО, которым вряд ли нужна ракетно-ядерная гонка в Европе, но министр иностранных дел Германии Хайко Маас поддержал США и заявил, что Россия должна уничтожить ракету 9М729, что она делать не собирается. А значит, США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего он потеряет смысл.

Ракета 9М729 была использована США скорее как повод для ликвидации договора, поскольку нет никакой проверяемой информации и о дальности ракеты 9М728 (спорная ракета создана в ее развитие), но претензий к 9М728 не выдвигалось. При этом о создании 9М728 было известно с середины 2000-х гг., и, по-видимому, еще тогда это насторожило США как движение к нарушению если не буквы, то духа ДРСМД. Ведь дальность крылатой ракеты несложно нарастить увеличением емкости топливного бака. При этом прототип пусковой установки для ракеты-«нарушителя» 9М729 могли открыто видеть посетители авиасалона в Жуковском еще в 2007 г., хотя называлась эта система там иначе.