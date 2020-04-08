ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках

ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банкахМаксимальная ставка вкладов в топ-10 банков выросла впервые с ноября
Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения в конце марта вернулась к росту впервые с ноября. По сравнению со второй декадой марта она выросла на 0,23 процентного пункта до 5,38% годовых.
Максимальная ставка падала с лета прошлого года, почти постоянно. В конце ноября показатель ненадолго вырос на 0,096 п. п., но уже спустя декаду возобновил падение. Значение в 5,15%, которого ставка достигла в начале марта, стало минимальным за всю историю расчета показателя с 2009 г.
Сейчас Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Регулятор рекомендует банкам, которые не входят в топ-10 по размеру вкладов, не увеличивать ставки более чем на 2 п. п. по сравнению со средней максимальной.
В третьей декаде марта максимальные ставки рублевых вкладов выросли в двух банках из топ-10. Совкомбанк повысил лучшую ставку своих вкладов с 6,1 до 6,6% годовых, Московский кредитный банк – с 5,8 до 6,3%.
В конце марта повышали ставки рублевых вкладов также некоторые банки за пределами первой десятки. Доходность вложений выросла в банке «Уралсиб» (в среднем на 0,4 п. п. по всей линейке, максимально – до 6% годовых), «Абсолют банке» (+0,15 п. п., в онлайн-банке – до 6%), «Тинькофф банке» (на 0,5–1,5 п. п. до 6% по «Смартвкладу» на 3–6 месяцев), Росбанке (на 0,5–1,3 п. п. до 5,75% по «Прогрессивному»), УБРиР (по «Удобному» до 6,3%). Банк Дом.РФ повысил с 5,7 до 6% ставку годового сезонного вклада на сумму от 1,4 млн руб. А «Ренессанс кредит» предложил клиентам вклад «Специальный» сроком 400 дней со ставкой 5,9% (6% в онлайне), повысив тем самым максимальную доходность своих розничных вкладов на 0,3 п. п. Банк «Зенит» повысил ставки по двум сезонным вкладам в рублях на 0,65–0,7 п. п. до 6,2 и 6,55% годовых.
Хотя ЦБ по итогам заседания 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, были другие факторы, вынудившие банки повышать ставки, – прежде всего отток средств со вкладов, вызванный ростом волатильности на финансовых рынках и падением рубля, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По предварительным данным Центробанка, с 15 по 25 марта вклады населения в банках снизились на 2% (с исключением влияния изменения валютного курса). Впрочем, как показал оперативный мониторинг крупнейших банков, ближе к концу месяца «ситуация стабилизировалась», указывал ЦБ в обзоре «Финансовый пульс». Значит ли это, что вклады вернулись к росту или замедлилось их сокращение, в обзоре не уточняется.
В ближайшее время кредитование, как розничное, так и корпоративное, пойдет на спад из-за замедления деловой активности и ухудшения финансового положения заемщиков, так что агрессивно повышать ставки депозитов и наращивать пассивы банки не заинтересованы, считает Самиев. Но некоторый рост ставок был необходим, чтобы стабилизировать пассивы и ограничить отток, поясняет он. Кроме того, некоторые игроки могут повышать ставки, ожидая, что ЦБ все же повысит ключевую ставку в апреле из-за проинфляционных рисков, допускает он.
Руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также связывает рост ставок с оттоком вкладов, который последовал за новостями о введении налога в 13% на крупные депозиты. Кроме того, у ряда россиян (занятых в торговле, сфере услуг и развлечений, компаниях малого и среднего бизнеса и т. д.) появились проблемы с доходами в связи с введением самоизоляции, напоминает он. Гришунин ждет роста максимальных ставок до 6–6,5%, но не более. «Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ очень низкая и снизится еще больше, если сделка ОПЕК+ продолжится. Поэтому ограничением сверху будет являться нежелание банков увеличивать стоимость фондирования», – говорит он.