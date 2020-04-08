ЦБ зафиксировал рост ставок по вкладам в крупнейших банках

В конце марта повышали ставки рублевых вкладов также некоторые банки за пределами первой десятки. Доходность вложений выросла в банке «Уралсиб» (в среднем на 0,4 п. п. по всей линейке, максимально – до 6% годовых), «Абсолют банке» (+0,15 п. п., в онлайн-банке – до 6%), «Тинькофф банке» (на 0,5–1,5 п. п. до 6% по «Смартвкладу» на 3–6 месяцев), Росбанке (на 0,5–1,3 п. п. до 5,75% по «Прогрессивному»), УБРиР (по «Удобному» до 6,3%). Банк Дом.РФ повысил с 5,7 до 6% ставку годового сезонного вклада на сумму от 1,4 млн руб. А «Ренессанс кредит» предложил клиентам вклад «Специальный» сроком 400 дней со ставкой 5,9% (6% в онлайне), повысив тем самым максимальную доходность своих розничных вкладов на 0,3 п. п. Банк «Зенит» повысил ставки по двум сезонным вкладам в рублях на 0,65–0,7 п. п. до 6,2 и 6,55% годовых.