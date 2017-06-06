Депутаты Госдумы предупредили Сербию об опасности с Запада

Делегация Госдумы во главе с Володиным провела день в Белграде Марат Абулхатин/ТАСС

Первым официальным визитом в Европу спикера Госдумы Вячеслава Володина стала поездка в Сербию. Делегация Госдумы во главе с Володиным провела день в Белграде: спикер встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, председателем Народной скупщины Сербии Маей Гойкович и побывал в строящемся храме Святого Саввы, на реставрацию которого Россия выделила средства.

Володин также встретился с сербским патриархом Иринеем. Во время встречи Ириней напомнил, что когда президент России Владимир Путин в последний раз был в Белграде, он посетил этот храм. «Россия взяла на себя обязательство исключительной важности для нас, сербов, по самому долговечному украшению – мозаикой, что требует не только вложения значительных финансовых средств», – отметил священнослужитель.

Володин призвал Сербию к сотрудничеству по вопросам борьбы с международным терроризмом, по его мнению, эта повестка сейчас должна быть «приоритетной», как и борьба с наркотрафиком и незаконной миграцией. Но потенциал для сотрудничества есть в торговле и вопросах культуры и туризма. Спикер пригласил сербов на Межпарламентскую сессию, а председателя Скупщины – в Крым.

В очередной раз российские депутаты обратили внимание на то, что регламент Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) должен претерпеть изменения. «Сейчас это не место для дискуссии, есть большинство, и оно вправе принимать решения, но права депутатов должны быть защищены», – рассказал спикер (после присоединения Крыма в 2014 г. ПАСЕ приняла резолюцию, лишившую Россию права голоса в ассамблее, исключив ее из всех руководящих органов, отношения не восстановлены до сих пор). Майя Гойкович заявила, что Сербия очень ждет возвращения России в ПАСЕ: «Чем Россия сильнее, тем мы более счастливы и чувствуем себя защищеннее».

Российские депутаты приняли участие во втором заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии, после чего профильные комитеты Госдумы и Народной скупщины Сербии договорились провести в июле совместное заседание. На нем будут обсуждаться вопросы инвестиционного климата и вопросы отношений российского и сербского бизнеса.

Депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР) рассказал «Ведомостям», что планирует написать письмо Ростуризму об увеличении количества рейсов Белград – Сочи и Белград – Калининград. «Сербы очень интересуются императором Николаем Вторым, поэтому планируем запустить специальный туристический маршрут по его местам», – добавил депутат. Депутаты успели обсудить и вопросы Косово. Сербские парламентарии поблагодарили Россию за их позицию. Российские депутаты подчеркнули, что поддерживают военный нейтралитет Сербии, который является сейчас «фактором региональной стабильности».

Дружеский совет

Депутат-единоросс Виктор Заварзин предостерег Сербию, заявив, что с ситуации в Косово начались все «цветные революции». Он выразил готовность «подставить плечо и обсудить ряд военно-технических вопросов». А коммунист Леонид Калашников (КПРФ) рассказал сербам о запрете НКО – иностранных агентов, финансируемых другими странами: «Мы понимали, что ничего хорошего для безопасности страны они не несут. Вы на этом пути только находитесь и вам многое придется преодолеть, но вы должны для себя сделать выводы, исходя из нашей истории».

«Позицию по Косово мы поддерживали и поддерживаем, но мяч на вашей стороне. Ваш парламент должен работать активнее и смелее, действовать одним фронтом», – отметил Калашников. Депутат пожелал сербам быть «осторожнее с Евросоюзом», добавив, что Сербию заманивают туда как Украину, но в целом стремление войти в Евросоюз – хорошее.

«Наши отношения необходимо пропиарить, в том числе через поддержку храма, потому что сербы – братский верующий народ», – разъяснил «Ведомостям» один из участников делегации. Сейчас за отношения с НАТО выступает очень маленький процент сербских граждан, но молодежь растет, поэтому надо поддерживать отношения, контролировать их уровень, это наши союзники на любом референдумном голосовании, отметил депутат.

Избранный в мае 2017 г. президент Сербии Александр Вучич выступает за вхождение Сербии в Евросоюз, а во время его нахождения на посту председателя правительства Сербии было подписано соглашение о сотрудничестве страны с Североатлантическим альянсом – СОФА (Status of Forces Agreement), благодаря этому Сербия получила право взять на себя обязательства полноправных членов НАТО по учредительным договорам альянса. В 2015 г. Сербией было также подписано соглашение о сотрудничестве с НАТО во всех сферах военной деятельности. При этом, согласно последним данным Института Гэллапа, лишь 6% опрошенных ждут от НАТО защиты и поддержки. Результаты опроса «Европейская ориентация граждан Сербии» (данные канцелярии по вопросам евроинтеграции в правительстве Сербии) показали, что референдум о вступлении страны в Евросоюз поддержат 48% граждан.