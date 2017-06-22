Путин в закрытом режиме обсуждает с академиками новый порядок избрания президента РАН AFP

Президент Владимир Путин во второй раз за месяц собрал руководство и академиков Российской академии наук (РАН), чтобы обсудить изменение порядка избрания ее руководителя. Обсуждение уже внесенного в Думу законопроекта о новом порядке выборов в РАН позволит окончательно решить этот вопрос на законодательном уровне, выразил надежду Путин, открывая встречу. Порядок выборов президента РАН — «вопрос не процедурный, а очень важный и сущностный», отметил Путин.

Этот порядок «в значительной степени должен определить приоритеты [в развитии РАН] и взаимодействие [академии] с органами власти», добавил Путин. Дискуссия между президентом и академиками проходит в закрытом режиме — журналисты услышали лишь вступительное слово главы государства. Президент встречался с руководством академии совсем недавно — 30 мая. Чуть раньше из-за самоотводов всех кандидатов очередные выборы президента РАН оказались сорваны и перенесены на осень. На майской встрече Путин обсуждал с приглашенными академиками новую систему избрания руководителя академии, рассказывали академики журналистам.

За пошедшее время в Думу был внесен законопроект, который предполагает согласование с властями как кандидатов в президенты РАН, так и ее избранного президента. Законопроект был внесен депутатами-единороссами. Группа академиков сразу же направила в Думу обращение с просьбой не принимать поправки. Приглашенный на встречу с Путиным бывший президент РАН Владимир Фортов ранее сказал ТАСС, что намерен говорить об этом законопроекте.