Безопасность и право
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Госдума против анонимов

Госдума рассмотрит законопроект об анонимайзерах в пятницу

Эксперты называют его технически бессмысленным

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий использование технологий для доступа к запрещенным ресурсам на территории России. Речь идет об использовании анонимных прокси-серверов (так называемые анонимайзеры) и виртуальных частных сетей (VPN). Депутаты рассмотрят проект в пятницу, следует из материалов на сайте нижней палаты парламента.

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