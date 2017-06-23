Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Госдума против анонимов
Госдума рассмотрит законопроект об анонимайзерах в пятницу
Эксперты называют его технически бессмысленным
- Кирилл Седов,
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Законопроект разрешит Роскомнадзору блокировать анонимайзеры, отказавшиеся от сотрудничества максим стулов
Максим Стулов / Ведомости
Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий использование технологий для доступа к запрещенным ресурсам на территории России. Речь идет об использовании анонимных прокси-серверов (так называемые анонимайзеры) и виртуальных частных сетей (VPN). Депутаты рассмотрят проект в пятницу, следует из материалов на сайте нижней палаты парламента.
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