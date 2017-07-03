Генпрокуратура недовольна Росаккредитацией

Служба затягивает сроки оказания госуслуг в сфере аккредитации и принимает решения, не предусмотренные законодательством А. Махонин / Ведомости

Генпрокуратура внесла руководителю Федеральной службы по аккредитации Алексею Херсонцеву представление о привлечении к ответственности должностных лиц, чьи действия привели к нарушению прав предпринимателей. Такие меры приняты по итогам проверки, проводившейся по обращениям хозяйствующих субъектов, пояснила пресс-служба Генпрокуратуры. Служба затягивает сроки оказания госуслуг в сфере аккредитации и принимает решения, не предусмотренные законодательством. В ряде случаев не соблюдается срок формирования экспертной группы для проверки документов и выездной экспертизы, игнорируются сроки, установленные для проверки акта экспертизы и принятия итогового решения. Кроме того, нарушается порядок рассмотрения обращений предпринимателей, отмечает Генпрокуратура.

Представление в Росаккредитацию пока не поступало, сообщили «Ведомостям» в ее пресс-службе: «Служба самым внимательным образом рассматривает факты, содержащиеся в представлениях Генпрокуратуры, и принимает все возможные меры, направленные на устранение нарушений. Все представления рассматриваются руководством службы совместно с представителями прокуратуры».

Весной 2016 г. Генпрокуратура уже вносила в Росаккредитацию представление об устранении многочисленных нарушений. А следственный департамент МВД по инициативе прокуроров даже возбудил в отношении замруководителя службы Назима Султанова уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (в сентябре 2016 г. он был приговорен к уплате штрафа).

Бизнес-омбудсмен по вопросам сертификации, лицензирования и технического регулирования Дмитрий Петров говорит, что в последнее время стали заметны сдвиги к лучшему в работе службы. В течение 2015–2016 гг. довольно часто фиксировались случаи, когда экспертная группа, проводившая выездную оценку органа по сертификации или лаборатории, решала, что его можно аккредитовать – а сама служба в этом отказывала. Обнаружившиеся в системе аккредитации пробелы даже попали в Книгу жалоб и предложений российского бизнеса 2017, которая является составной частью ежегодного доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В ней отмечается, что сейчас в принципе не установлено, какой именно документ составляется по результатам выездной оценки, и не определен порядок ознакомления с ним заинтересованных лиц, что приводит к появлению административных барьеров. Кроме того, отмечает Петров, отсутствует единая ценовая политика в сфере услуг по экспертизе (платят за нее предприниматели): формально Росаккредитация издает методические рекомендации с указанием примерного уровня цен, но за соблюдением этих рекомендаций никто не следит.-