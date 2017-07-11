Власть
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Выборы под копирку

Муниципальные избиркомы Москвы сработали под копирку

Они забыли исправить спущенные из Мосгоризбиркома типовые решения

Почти половина территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы (62 из 125) забыли убрать лишние слова из решений, которыми утверждали календарный план муниципальных выборов, обнаружили эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». Это свидетельствует о полном отсутствии самостоятельных избиркомов на муниципальном уровне, констатируют они.

В сентябре в 125 районах Москвы пройдут выборы муниципальных депутатов. Формально это самостоятельные кампании, и каждую организует избирательная комиссия муниципального образования, которая при принятии решений не зависит от Московской городской избирательной комиссии. Но это в теории, на практике же проекты решений спускают из городского избиркома, констатирует эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Это и подтверждает анализ решений об утверждении календарного плана каждой из 125 избирательных кампаний.

Всего на сайте «Вестник Мосгор­избиркома» опубликовано 120 решений. В 62 из них в качестве утвержденного плана приводится, скорее всего, текст полученного из Мосгоризбиркома типового проекта, при этом избиркомы забыли внести в него собственные названия (см. врез). Таким образом, в графе об уточнении перечня и границ избирательных участков в качестве исполнителей значатся глава управы г. Москвы или префект Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО, уточнение делалось специально для Троицка, где нет главы управы, а есть префект).

Забыли удалить

40 комиссий удалили слова «префект ТиНАО», но название своей управы вписывать не стали, сохранив в качестве исполнителя анонимного «главу управы района города Москвы». Одна комиссия вписала свое название, но забыла удалить ссылку на префекта ТиНАО. Избиркомы районов Савеловский, Крюково и Северное Бутово сохранили упоминание префекта.

Телефоны большинства муниципальных комиссий, с которыми пытались в понедельник связаться «Ведомости», не отвечали. Но в комиссии района Аэропорт подтвердили, что проект календарного плана был получен из Мосгоризбиркома – обычно это бывает обезличенный документ, но на этот раз текст был рассчитан на определенный район, отсюда и ошибка, рассказал сотрудник комиссии. Ошибку уже обнаружили и исправили, но передача текстов для публикации небыстрый процесс, поэтому в открытом доступе могут по-прежнему оставаться старые версии документа. Представитель Мосгоризбиркома не отвечал на звонки.

Начиная с 1996 г. Мосгоризбирком проводит формирование территориальных избиркомов фактически по рекомендациям префектур районных управ, объясняет эксперт по выборам Андрей Бузин. Это делается через «прирученные» общественные организации – воинов-афганцев, ветеранов, объединения избирателей. Благодаря этому ТИК в Москве фактически являются подразделениями районных управ – даже находятся в том же помещении, отмечает Бузин: это проявление административного ресурса на выборах, заключает он.

«Чужие там не ходят», – соглашается депутат района Гагаринский Елена Русакова. Она отмечает, что предложения «Яблока» о включении его представителей в состав комиссий регулярно отвергаются, хотя партия пользуется значительной поддержкой избирателей. Использование административного ресурса позволяет кандидатам от власти задействовать возможности бюджетных учреждений, говорит экс-кандидат Госдумы Дмитрий Гудков. Так, по его данным, команду распространять листовки кандидатов, которых планирует выдвинуть «Единая Россия», получили сотрудники центра соцобслуживания «Куркино». Ранее лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков попросил полицию дать оценку использования имущества Москвы для проведения агитмероприятий будущих кандидатов-единороссов в Орехово-Борисове Северном: там победителям праймериз организовали встречу с родителями воспитанников детсада.

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