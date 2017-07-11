Муниципальные избиркомы Москвы сработали под копирку

Партия власти использует в Москве административный ресурс, жалуется оппозиция Андрей Гордеев / Ведомости

Почти половина территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы (62 из 125) забыли убрать лишние слова из решений, которыми утверждали календарный план муниципальных выборов, обнаружили эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». Это свидетельствует о полном отсутствии самостоятельных избиркомов на муниципальном уровне, констатируют они.

В сентябре в 125 районах Москвы пройдут выборы муниципальных депутатов. Формально это самостоятельные кампании, и каждую организует избирательная комиссия муниципального образования, которая при принятии решений не зависит от Московской городской избирательной комиссии. Но это в теории, на практике же проекты решений спускают из городского избиркома, констатирует эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг. Это и подтверждает анализ решений об утверждении календарного плана каждой из 125 избирательных кампаний.

Всего на сайте «Вестник Мосгор­избиркома» опубликовано 120 решений. В 62 из них в качестве утвержденного плана приводится, скорее всего, текст полученного из Мосгоризбиркома типового проекта, при этом избиркомы забыли внести в него собственные названия (см. врез). Таким образом, в графе об уточнении перечня и границ избирательных участков в качестве исполнителей значатся глава управы г. Москвы или префект Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО, уточнение делалось специально для Троицка, где нет главы управы, а есть префект).

Забыли удалить 40 комиссий удалили слова «префект ТиНАО», но название своей управы вписывать не стали, сохранив в качестве исполнителя анонимного «главу управы района города Москвы». Одна комиссия вписала свое название, но забыла удалить ссылку на префекта ТиНАО. Избиркомы районов Савеловский, Крюково и Северное Бутово сохранили упоминание префекта.

Телефоны большинства муниципальных комиссий, с которыми пытались в понедельник связаться «Ведомости», не отвечали. Но в комиссии района Аэропорт подтвердили, что проект календарного плана был получен из Мосгоризбиркома – обычно это бывает обезличенный документ, но на этот раз текст был рассчитан на определенный район, отсюда и ошибка, рассказал сотрудник комиссии. Ошибку уже обнаружили и исправили, но передача текстов для публикации небыстрый процесс, поэтому в открытом доступе могут по-прежнему оставаться старые версии документа. Представитель Мосгоризбиркома не отвечал на звонки.

Начиная с 1996 г. Мосгоризбирком проводит формирование территориальных избиркомов фактически по рекомендациям префектур районных управ, объясняет эксперт по выборам Андрей Бузин. Это делается через «прирученные» общественные организации – воинов-афганцев, ветеранов, объединения избирателей. Благодаря этому ТИК в Москве фактически являются подразделениями районных управ – даже находятся в том же помещении, отмечает Бузин: это проявление административного ресурса на выборах, заключает он.

«Чужие там не ходят», – соглашается депутат района Гагаринский Елена Русакова. Она отмечает, что предложения «Яблока» о включении его представителей в состав комиссий регулярно отвергаются, хотя партия пользуется значительной поддержкой избирателей. Использование административного ресурса позволяет кандидатам от власти задействовать возможности бюджетных учреждений, говорит экс-кандидат Госдумы Дмитрий Гудков. Так, по его данным, команду распространять листовки кандидатов, которых планирует выдвинуть «Единая Россия», получили сотрудники центра соцобслуживания «Куркино». Ранее лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков попросил полицию дать оценку использования имущества Москвы для проведения агитмероприятий будущих кандидатов-единороссов в Орехово-Борисове Северном: там победителям праймериз организовали встречу с родителями воспитанников детсада.