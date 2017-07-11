Штраф за непропуск «скорой помощи» может вырасти в 60 раз

Правительство одобрило повышение штрафов за непропуск «скорой помощи» в 60 раз, но просит доработать процедуру С. Портер / Ведомости

Законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о штрафах автомобилистам за отказ пропустить «скорую помощь» правительство в целом одобряет, но рекомендует поправить. Проект соответствующего отзыва («Ведомости» с ним ознакомились) в понедельник одобрила комиссия Белого дома по законопроектной деятельности, подтвердили несколько собеседников в думском аппарате. Законопроект был принят Думой в первом чтении 16 июня, срок предоставления поправок ко второму чтению истекает к концу недели.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устанавливают повышенную ответственность за непропуск кареты «скорой помощи», который повлек за собой оказание медицинской помощи с нарушением установленных сроков. Сейчас ст. 12.17 КоАП предусматривает за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту с мигалками штраф в 500 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Яровая же предлагает штрафовать нарушителей на сумму 30 000 руб. с обязательным лишением прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, в КоАПе появится новая статья 6.2-прим «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», за которое можно будет получить штраф в размере 4000–5000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. Такая же статья, согласно другому принятому в первом чтении законопроекту Яровой, должна появиться в Уголовном кодексе и предусматривает в качестве наказания штраф до 40 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов или арест на срок до четырех месяцев. Если пациент скончался в дороге, виновник может быть осужден на срок до четырех лет лишения свободы. На этот законопроект отзыв пока не поступал.

Забота о союзе Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект в виде поправок в закон о связи об отмене с 1 января 2018 г. национального роуминга при поездках в Белоруссию, включая услуги по передаче данных. Эта мера называется авторами проекта необходимой в целях углубления интеграции двух стран.

Правительство в проекте отзыва напоминает, что наказание в виде лишения специального права назначается судьей, к тому же проектом не определены лица, уполномоченные составлять протоколы о правонарушении. Юристы правительства считают, что законопроект требует доработки в соответствии с требованиями ст. 83 Бюджетного кодекса в связи с ожидаемым ростом количества лиц, подвергшихся административному аресту, и возложением на полицию полномочий по составлению протоколов об административном правонарушении. Ранее правительство не поддержало законопроект единоросса Андрея Палкина, который предлагал штрафовать за непропуск любого спецтранспорта.

КПД от принятия закона будет крайне низким: основная проблема – это отсутствие неотвратимости наказания, отмечает депутат и председатель движения «Свобода выбора» единоросс Вячеслав Лысаков. Есть возражения, что в законопроекте Яровой выделена только «скорая», есть и другие машины, чье опоздание грозит потерей жизни, – это может быть «Мосгаз» или МЧС, объясняет депутат. Штрафы за непропуск не работают сейчас и не будут работать после принятия новых, уверен он. Санкции не будут работать без фиксации в ручном режиме, а инспекторов на дорогах все меньше, говорит Лысаков. Нарушителей также нужно будет делить на злостных и на тех, кто просто не смог уступить из-за плотного потока, а это уже смогут различить только видеокамеры, отмечает он. По словам депутата, в комитете ко второму чтению попытаются снизить штраф с 30 000 до 5000 руб., так как таких больших штрафов в КоАПе нет. Могут быть пересмотрены также и санкции по срокам лишения прав, отметил депутат. Пресс-секретарь Яровой на звонки «Ведомостей» не ответил.