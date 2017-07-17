Генпрокуратура выносит антикоррупционную экспертизу на краудсорсинг

Специальная методика предполагает зачистку от 12 наиболее часто встречающихся лазеек Максим Стулов / Ведомости

Генпрокуратура привлечет независимых экспертов к антикоррупционной экспертизе действующих нормативно-правовых актов. Как рассказал «Ведомостям» замначальника управления по надзору за исполнением законодательства Аслан Юсуфов, заканчивается работа над созданием реестра правовых актов (он будет доступен на сайте Генпрокуратуры). Формировать его будут с участием органов власти, принимающих соответствующие решения: сейчас они направляют в Генпрокуратуру принятые документы на бумаге, но уже к концу года эта работа будет переведена на электронную основу. В начале июля в Генпрокуратуре собирали независимых экспертов, чтобы обсудить механизмы взаимодействия. Принять участие в экспертизе сможет любой желающий, аккредитованный в качестве эксперта, говорит Юсуфов, для этого нужно будет зарегистрироваться в специальном разделе на сайте Генпрокуратуры. Сейчас заключения о наличии в нормативных актах коррупционных факторов можно присылать на адрес anticor-expertiza@genproc.gov.ru, каждое будет рассмотрено, а при наличии оснований примут и меры прокурорского реагирования, обещает он.

Работа по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных актах ведется с 2009 г. (см. врез). Специальная методика предполагает зачистку от 12 наиболее часто встречающихся лазеек – таких как определение компетенции по формуле «вправе» или «может». Например, утвержденный Минэкономразвития классификатор видов использования земель разрешает размещение объектов капстроительства, если оно связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей и не причиняет им существенного неудобства. Но понятия «повседневные потребности» и «существенное неудобство» не раскрыты, что позволяет чиновникам произвольно определять возможность такого размещения. Поэтому Генпрокуратура потребовала уточнить условия использования земель, и поправки уже готовятся. По данным надзорного ведомства, больше всего нарушений обнаруживалось в решениях муниципальных органов, на федеральном уровне дело обстоит более благополучно.

Фронт работ 540000 документов проверили прокуроры в 2010 г. на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, а в 2016 г. их количество уже приблизилось к миллиону. Забраковано примерно 5% из них

Проблема в том, что официальная методика экспертизы ориентирована на поиск очевидных и достаточно формальных лазеек, но грубые проколы в нормативно-правовых актах встречаются все реже, а более тонкие трудно отследить при изучении документов, говорит Юсуфов, нужно понимать, как это работает на практике. Именно здесь и потребуется помощь независимых экспертов, ведь они сталкиваются с последствиями применения тех или иных норм.

Экспертам есть что сказать, уверен Николай Смирнов из Росохотрыболовсоюза. Первые заключения в Генпрокуратуру уже ушли и, если результат будет, «мы направим туда много документов», обещает он. Президент саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский намерен привлечь внимание прокуратуры к только что утвержденным правилам проведения квалификационного экзамена оценщиков. По мнению профессионального сообщества, этот документ изобилует коррупциогенными факторами – содержит закрытый список вопросов, предусматривает возможность формировать задания вручную. Будет очень полезно, если прокуратура возьмет на вооружение заключения независимых экспертов, уверен Каминский. Он надеется, что такая практика повысит и статус заключений экспертов на проекты нормативно-правовых актов (их анализирует Минюст). Сейчас в 99% случаев заключения экспертов на стадии законопроектной работы просто игнорируются, напоминает он.