Сирийские войска рассекли оппозицию в пригороде Дамаска российскими танками
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Оппозиционный анклав в пригороде Дамаска Восточная Гута разбит на три части. Это произошло после того, как, по сообщению сирийского правительственного агентства САНА, в понедельник правительственными войсками была занята деревня Африс. Всего же с момента начала штурма Восточной Гуты в середине февраля правительственные войска заняли более половины территории контролируемого с 2012 г. оппозиционными исламистскими группировками анклава. В феврале Совет Безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Восточной Гуте, в несоблюдении которой США и их союзники обвиняют правительство президента Башара Асада и Россию, Москва отвергает эти обвинения.
По словам человека, близкого к Минобороны, рассечение анклава может привести к скорому прекращению сопротивления боевиков, занявших этот район еще в 2012 г. Это был самый большой анклав в пригородах Дамаска и его ликвидация означает снятие угрозы для столицы страны, говорит он.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}