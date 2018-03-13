Сирийские войска рассекли оппозицию в пригороде Дамаска российскими танками

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С момента начала штурма Восточной Гуты в середине февраля правительственные войска заняли более половины территории контролируемого с 2012 г. оппозиционными исламистскими группировками анклава SANA via AP

Оппозиционный анклав в пригороде Дамаска Восточная Гута разбит на три части. Это произошло после того, как, по сообщению сирийского правительственного агентства САНА, в понедельник правительственными войсками была занята деревня Африс. Всего же с момента начала штурма Восточной Гуты в середине февраля правительственные войска заняли более половины территории контролируемого с 2012 г. оппозиционными исламистскими группировками анклава. В феврале Совет Безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Восточной Гуте, в несоблюдении которой США и их союзники обвиняют правительство президента Башара Асада и Россию, Москва отвергает эти обвинения.

По словам человека, близкого к Минобороны, рассечение анклава может привести к скорому прекращению сопротивления боевиков, занявших этот район еще в 2012 г. Это был самый большой анклав в пригородах Дамаска и его ликвидация означает снятие угрозы для столицы страны, говорит он.

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