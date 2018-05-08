Telegram обжаловал отказ Верховного суда признать незаконным приказ ФСБ

Представители Telegram в апелляционной жалобе продолжают доказывать спорность приказа ФСБ Евгений Разумный / Ведомости

Представители мессенджера Telegram подали в Апелляционную коллегию Верховного суда (ВС) жалобу, в которой просят отменить полностью решение ВС от 20 марта 2018 г. и признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. №432 о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram, требовавшего признать недействующим приказ ФСБ о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете.

Именно на основании этого приказа ФСБ получила полномочия, позволившие ей добиваться блокировки мессенджера. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. По мнению Верховного суда, спорный порядок не содержит требования о передаче ФСБ электронных сообщений и информации о факте их приема. Получение такой информации происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании решения суда. Но организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью их проведения, подчеркивается в решении суда.

Тем не менее представители Telegram в апелляционной жалобе продолжают доказывать: спорный приказ ФСБ устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.

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