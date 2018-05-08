Telegram обжаловал отказ Верховного суда признать незаконным приказ ФСБ

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Представители Telegram в апелляционной жалобе продолжают доказывать спорность приказа ФСБ
Евгений Разумный / Ведомости
Представители мессенджера Telegram подали в Апелляционную коллегию Верховного суда (ВС) жалобу, в которой просят отменить полностью решение ВС от 20 марта 2018 г. и признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. №432 о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий.
Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram, требовавшего признать недействующим приказ ФСБ о порядке передачи ей ключей для дешифровки сообщений пользователей распространителями информации в интернете.
Именно на основании этого приказа ФСБ получила полномочия, позволившие ей добиваться блокировки мессенджера. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. По мнению Верховного суда, спорный порядок не содержит требования о передаче ФСБ электронных сообщений и информации о факте их приема. Получение такой информации происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности и на основании решения суда. Но организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью их проведения, подчеркивается в решении суда.
Тем не менее представители Telegram в апелляционной жалобе продолжают доказывать: спорный приказ ФСБ устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержит широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
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Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
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Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
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Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
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Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
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Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
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vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
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Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
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instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»