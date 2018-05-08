Медведев улучшил свой результат при голосовании в Госдуме

Только Путин и Зубков получали больше голосов при утверждении их премьерами

Абсолютным лидером по числу голосовавших «за» депутатов остался нынешний президент Владимир Путин Сергей Бобылев / ТАСС

Госдума сегодня поддержала назначение Дмитрия Медведева премьер-министром 374 голосами против 56 при отсутствии воздержавшихся. Это лишь третий результат по числу поддержавших кандидатуру премьера в истории России с 1996 г., однако Медведев значительно улучшил свой же результат 2012 г.

Абсолютным лидером по числу голосовавших «за» депутатов остался нынешний президент Владимир Путин, за утверждение которого премьером в 2008 г. проголосовали 392 депутата. Второй – Виктор Зубков, за которого в 2007 г. проголосовал 381 депутат.

За Медведева в 2012 г. голосовали лишь 299 депутатов, против – 144. Тогда его не поддержала более мощная, чем в нынешней Госдуме, фракция КПРФ (92 депутата) и часть депутатов «Справедливой России». Сегодня лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и «Справедливой России» Сергей Миронов тоже призвали свои фракции голосовать против кандидатуры Медведева. Очевидно, что этой рекомендации последовали не все: сейчас в этих фракциях 42 и 23 депутата соответственно. Источник во фракции справороссов говорил «Ведомостям», что она сделала исключение по голосованию для председателей комитетов (Геннадий Аксаков, Галина Хованская и Леонид Левин), которые работают в тесной связке с правительством.

С сентября 1998 г., после назначения Евгения Примакова, Госдума ни разу не отвергла внесенную президентом кандидатуру премьера. Однако перед этим она по два раза не поддерживала назначение на этот пост Сергея Кириенко и Виктора Черномырдина.

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