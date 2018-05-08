Политика / Демократия

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

За его кандидатуру проголосовали 374 депутата, против – 56
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром. Об этом говорится на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства», – говорится в документе.

Ранее во вторник Госдума утвердила кандидатуру Медведева на пост председателя правительства. «За» проголосовали 374 парламентария, против – 56. Назначение Медведева поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.

Кандидатуру Медведева на пост премьера Путин предложил после инаугурации и отставки правительства 7 мая. В этот же день глава государства подписал указ о национальных целях развития России до 2024 г. Президент поставил перед правительством следующие задачи: обеспечить вхождение в топ-5 крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, повысить доходы населения и увеличить продолжительность жизни населения до 78 лет. Для реализации этих задач будет разработано 12 национальных проектов.

Как депутаты и члены правительства слушали Медведева

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Комментарии  ()
FRANK2
16:04 08.05.2018
Никто не хочет комментировать данный путинский указ о Медведеве....А я бы сказал пусть хоть он и не Дим он.... однако он Председатель правительства, самое главное, что бы его кабинет не забрал ту гадость шувалоского разврата... бывшего в Правительстве... Правительство должно быть консервативно.... и быть отцом людей...
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