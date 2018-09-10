Политика / Международные отношения

США не будут мешать оружейным контрактам России с Индией

Но взамен Вашингтон получит от Дели доступ к конфиденциальной информации
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Положения американского антироссийского санкционного закона CAATSA будут применяться против поставок российского вооружения там, где это «будет иметь смысл», а переговоры по этому вопросу между США и Индией продолжатся. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам прошедших в Дели переговоров с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман. Президент США Дональд Трамп получил право отменять действие этого закона (waiver) и не вводить санкции против важных для США стран. Однако в ответ на вопрос Washington Post, существует ли такое решение президента в отношении контракта на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем С-400, Помпео заявил, что пока такого решения нет.

Ранее стало известно, что с апреля приостановились платежи Индии российским поставщикам вооружений из-за опасения индийских банков попасть под американские вторичные санкции по закону CAATSA. При этом индийские официальные лица не раз заявляли, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжится, а индийская пресса сообщала, что к запланированному на октябрь визиту президента России в Индию может быть подписан большой пакет контрактов, самый крупный из которых (до $5 млрд) касался поставок С-400.

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