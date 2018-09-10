США не будут мешать оружейным контрактам России с Индией
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Министр обороны США Джеймс Маттис, государственный секретарь США Майк Помпео, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж
Положения американского антироссийского санкционного закона CAATSA будут применяться против поставок российского вооружения там, где это «будет иметь смысл», а переговоры по этому вопросу между США и Индией продолжатся. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам прошедших в Дели переговоров с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и министром обороны Нирмалой Ситараман. Президент США Дональд Трамп получил право отменять действие этого закона (waiver) и не вводить санкции против важных для США стран. Однако в ответ на вопрос Washington Post, существует ли такое решение президента в отношении контракта на поставку Индии российских зенитно-ракетных систем С-400, Помпео заявил, что пока такого решения нет.
Ранее стало известно, что с апреля приостановились платежи Индии российским поставщикам вооружений из-за опасения индийских банков попасть под американские вторичные санкции по закону CAATSA. При этом индийские официальные лица не раз заявляли, что военно-техническое сотрудничество с Россией продолжится, а индийская пресса сообщала, что к запланированному на октябрь визиту президента России в Индию может быть подписан большой пакет контрактов, самый крупный из которых (до $5 млрд) касался поставок С-400.
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