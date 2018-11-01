«Рособоронэкспорт» продал оружие на рекордные $19 млрд несмотря на санкции

В 2018 г. был заключен крупнейший за всю историю компании контракт на поставку в Индию зенитно-ракетных систем С-400 Денис Гришкин / Ведомости

С начала года «Рособоронэкспорт» подписал около 1100 контрактных документов на сумму $19 млрд, что является рекордным показателем за всю историю компании. Об этом со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе, посвященном 18-летию подписания указа президента о создании госпосредника по экспорту и импорту вооружений. За весь прошлый год, согласно заявлению компании, объем вновь подписанных контрактов составил $15 млрд.

Михеев напомнил, что в 2018 г. был заключен крупнейший за всю историю компании контракт на поставку в Индию зенитно-ракетных систем С-400. «За 18 лет «Рособоронэкспорт» стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $50 млрд, а суммарный объем поставок за все годы превысил $150 млрд», – цитирует пресс-релиз гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (в нее входит «Рособоронэкспорт»).

$50 млрд Столько составляет на текущий момент суммарный портфель заказов «Рособоронэкспорта». При этом на долю самой госкомпании, согласно заявлению ее руководства, приходится 85% всех поставок российских вооружений за рубеж. Остальную часть экспорта обеспечивают отдельные компании, имеющие лицензии на поставку запасных частей и сервисных услуг, в числе которых, в частности, ОАК, ОСК, «Вертолеты России» и ряд других

Эти рекорды были установлены уже после того, как в апреле этого года против «Рособоронэкспорта» были введены санкции в соответствии с американским антироссийским санкционным законом CAATSA, что привело среди прочего к остановке платежей со стороны Индии по ранее заключенным контрактам. Самым крупным из них стал контракт на сумму в $5,43 млрд на поставку пяти полков С-400 (по два дивизиона в каждом), причем, как заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов, соглашение предполагает оплату в рублях. Кроме того, в понедельник индийская газета The Economic Times сообщила, а человек, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил «Ведомостям», что на прошлой неделе был подписан контракт на строительство на калининградском заводе «Янтарь» для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 на сумму $950 млн. Ранее в январе Индонезия объявила о подписании с Россией контракта на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,15 млрд.

Таким образом, всего известно о контрактах на сумму примерно в 40% от объявленных $19 млрд. Остальные крупные контракты не раскрываются, в том числе из-за санкций, но они есть, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту». По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, те контракты, о которых известно, готовились длительное время: например, контракт на С-400 с Индией – с 2012 г. Тем не менее эти рекордные показатели достигнуты в ситуации беспрецедентного по жесткости за всю историю отечественного оружейного экспорта санкционного давления. А это означает, что даже в такой ситуации возможен успех при условии задействования всех политических, финансовых и других возможных рычагов, имеющихся в распоряжении государства, говорит эксперт.