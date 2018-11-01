«Рособоронэкспорт» продал оружие на рекордные $19 млрд несмотря на санкции
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С начала года «Рособоронэкспорт» подписал около 1100 контрактных документов на сумму $19 млрд, что является рекордным показателем за всю историю компании. Об этом со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе, посвященном 18-летию подписания указа президента о создании госпосредника по экспорту и импорту вооружений. За весь прошлый год, согласно заявлению компании, объем вновь подписанных контрактов составил $15 млрд.
Михеев напомнил, что в 2018 г. был заключен крупнейший за всю историю компании контракт на поставку в Индию зенитно-ракетных систем С-400. «За 18 лет «Рособоронэкспорт» стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $50 млрд, а суммарный объем поставок за все годы превысил $150 млрд», – цитирует пресс-релиз гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (в нее входит «Рособоронэкспорт»).
Столько составляет на текущий момент суммарный портфель заказов «Рособоронэкспорта». При этом на долю самой госкомпании, согласно заявлению ее руководства, приходится 85% всех поставок российских вооружений за рубеж. Остальную часть экспорта обеспечивают отдельные компании, имеющие лицензии на поставку запасных частей и сервисных услуг, в числе которых, в частности, ОАК, ОСК, «Вертолеты России» и ряд других
Эти рекорды были установлены уже после того, как в апреле этого года против «Рособоронэкспорта» были введены санкции в соответствии с американским антироссийским санкционным законом CAATSA, что привело среди прочего к остановке платежей со стороны Индии по ранее заключенным контрактам. Самым крупным из них стал контракт на сумму в $5,43 млрд на поставку пяти полков С-400 (по два дивизиона в каждом), причем, как заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов, соглашение предполагает оплату в рублях. Кроме того, в понедельник индийская газета The Economic Times сообщила, а человек, близкий к «Рособоронэкспорту», подтвердил «Ведомостям», что на прошлой неделе был подписан контракт на строительство на калининградском заводе «Янтарь» для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 на сумму $950 млн. Ранее в январе Индонезия объявила о подписании с Россией контракта на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму $1,15 млрд.
Таким образом, всего известно о контрактах на сумму примерно в 40% от объявленных $19 млрд. Остальные крупные контракты не раскрываются, в том числе из-за санкций, но они есть, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту». По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, те контракты, о которых известно, готовились длительное время: например, контракт на С-400 с Индией – с 2012 г. Тем не менее эти рекордные показатели достигнуты в ситуации беспрецедентного по жесткости за всю историю отечественного оружейного экспорта санкционного давления. А это означает, что даже в такой ситуации возможен успех при условии задействования всех политических, финансовых и других возможных рычагов, имеющихся в распоряжении государства, говорит эксперт.