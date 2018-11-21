Политика / Власть
Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Президент в ответе за проблемы

Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина

Это максимум за все время исследований, следует из данных «Левада-центра»
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Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, – это максимум за все время исследований, следует из данных «Левада-центра». Доля таких россиян – 61%. Еще 22% полагают, что он несет за них ответственность «в некоторой мере». Год назад о полной ответственности президента говорили 55% россиян, еще 21% считали ответственность президента частичной. В марте 2014 г. доля таких людей была 82%, однако из них о полной ответственности Путина говорили лишь 52%.

Электоральный рейтинг президента снизился за год с 66 до 56% от числа тех, кто был бы готов проголосовать на выборах. На президентских выборах в марте 2018 г. Путин набрал 76,7% голосов. Однако в июне после объявления правительством пенсионной реформы рейтинги власти резко снизились.

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