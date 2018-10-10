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Кто виноват, что рейтинг доверия Путину-политику упал до 39%

Сам вопрос о доверии Путину оскорбляет чувства верующих в Путина
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Ну это уже, конечно, форменное безобразие. Пора принимать срочные меры, раздавать всем сестрам по серьгам, отделять агнцев от козлищ, наказывать невиновных и награждать непричастных. Иначе все провалится в тартарары или сгорит в геенне огненной.

О чем это я? А вот об этом: уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину согласно проведенному в конце сентября опросу «Левада-центра» составил 39%. Это на 9 процентных пунктов ниже, чем в июне 2018 г., на 20 пунктов ниже, чем в ноябре 2017 г., и, самое главное, почти вдвое меньше, чем результат Путина на триумфальных президентских выборах в марте 2018 г.

И ладно бы такой плачевный для нашего национального лидера результат фиксировали только иностранные агенты с двухлетним стажем из «Левады» – тогда можно было бы смело списать все на происки окончательно распоясавшейся в последние месяцы мировой закулисы. Но и не замеченные ранее в низкопоклонстве перед Западом «правильные» социологи тоже туда же: проценты у всех разные, но результат один – постепенное, но неумолимое падение, прямо как у Трампа какого-нибудь, прости господи.

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