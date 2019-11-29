Силовики смогут перераспределять средства гособоронзаказа без правки бюджета
Министерство финансов разработало поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят Министерству обороны перераспределять с разрешения правительства средства гособоронзаказа (ГОЗ). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на официальном портале раскрытия информации, его авторы предлагают «расширить установленное ст. 217 кодекса основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете». Суть поправки заключается в том, что государственные заказчики наряду с президентом и правительством смогут перераспределять средства ГОЗа в пределах, которые ежегодно будут устанавливаться в постановлении правительства, утверждающем параметры ГОЗа. Такое постановление обычно принимается в конце декабря перед наступлением нового финансового года. По мнению авторов законопроекта, такая мера «позволит ускорить размещение, выполнение и финансовое обеспечение заданий» ГОЗа. Государственными заказчиками в рамках ГОЗа являются Минобороны, Росгвардия, ФСБ, СВР, МЧС и МВД.
В соответствии с п. 5 закона «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г. Минобороны России не вправе самостоятельно и без согласования с правительством перераспределять средства ГОЗа, напомнили «Ведомостям» в аппарате курирующего оборонную промышленность вице-премьера Юрия Борисова. Вместе с тем инициатива Минобороны по объединению кодов бюджетной классификации (КБК) расходов федерального бюджета на разработку, закупку и ремонт вооружений, военной и специальной техники в единый КБК ориентирована на повышение эффективности расходования бюджетных средств в рамках ГОЗа и видится целесообразной, отметил представитель вице-премьера. Эта инициатива также содержится в предложенных поправках.
По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, такая мера давно назрела. В течение года у военных может появиться острая необходимость закупить какие-либо дополнительные вооружения для решения каких-то важных задач в тот момент, когда продолжают финансироваться менее актуальные, а порой и ненужные закупки, внесенные в ГОЗ только ради сохранения рабочих мест и поддержания социальной стабильности. При этом, продолжает собеседник «Ведомостей», понятно, что ведомство не может перераспределять по своему усмотрению, пусть и под контролем правительства, масштабные расходы по ГОЗу, поскольку это противоречит принципам контроля за бюджетными расходами. Поэтому, полагает он, речь будет идти о действительно крайне необходимых мероприятиях.
По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, в сфере ГОЗа существуют закупки, отобрать у которых средства в пользу действительно необходимых для армии вещей «просто чешутся руки». Но стабильность бюджетного процесса тоже необходимо соблюдать, подчеркивает он.