Силовики смогут перераспределять средства гособоронзаказа без правки бюджета

Министерство финансов разработало поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят Министерству обороны перераспределять с разрешения правительства средства гособоронзаказа (ГОЗ). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на официальном портале раскрытия информации, его авторы предлагают «расширить установленное ст. 217 кодекса основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете». Суть поправки заключается в том, что государственные заказчики наряду с президентом и правительством смогут перераспределять средства ГОЗа в пределах, которые ежегодно будут устанавливаться в постановлении правительства, утверждающем параметры ГОЗа. Такое постановление обычно принимается в конце декабря перед наступлением нового финансового года. По мнению авторов законопроекта, такая мера «позволит ускорить размещение, выполнение и финансовое обеспечение заданий» ГОЗа. Государственными заказчиками в рамках ГОЗа являются Минобороны, Росгвардия, ФСБ, СВР, МЧС и МВД.