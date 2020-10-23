Премьер Михаил Мишустин наградил медиков вместо президента Владимира Путина

Премьер Михаил Мишустин 22 октября лично вручил в Белом доме госнаграды 27 выдающимся российским медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Документы о награждении в сентябре подписал президент: Владимир Путин также учредил специальные награды – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Их вручали вчера впервые. Также 22 октября президент Центра им. Бакулева Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждения врачей традиционно проходят в преддверии Дня медицинского работника в июне, отметил на церемонии Мишустин. Задержку премьер-министр объяснил тем, что медики сейчас находятся «на передовой, борются и спасают» людей. Почему именно он проводил награждение, Мишустин не сказал.