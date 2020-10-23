Премьер Михаил Мишустин наградил медиков вместо президента Владимира Путина

Премьер Михаил Мишустин наградил медиков вместо президента Владимира ПутинаС началом пандемии президент лично вручал только звезды Героев труда
Премьер Михаил Мишустин 22 октября лично вручил в Белом доме госнаграды 27 выдающимся российским медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Документы о награждении в сентябре подписал президент: Владимир Путин также учредил специальные награды – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Их вручали вчера впервые. Также 22 октября президент Центра им. Бакулева Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждения врачей традиционно проходят в преддверии Дня медицинского работника в июне, отметил на церемонии Мишустин. Задержку премьер-министр объяснил тем, что медики сейчас находятся «на передовой, борются и спасают» людей. Почему именно он проводил награждение, Мишустин не сказал.
Такую церемонию Мишустин провел впервые. Экс-премьер Дмитрий Медведев, судя по сайту Кремля, награждал вместо Путина дважды: в 2017 г. и в 2019 г.