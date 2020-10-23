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Премьер Михаил Мишустин наградил медиков вместо президента Владимира Путина

С началом пандемии президент лично вручал только звезды Героев труда
Светлана Бочарова
Премьер Михаил Мишустин c президентом Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Леонидом Бокерией на вручении государственных наград медицинским работникам /Пресс-служба Правительства России

Премьер Михаил Мишустин 22 октября лично вручил в Белом доме госнаграды 27 выдающимся российским медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Документы о награждении в сентябре подписал президент: Владимир Путин также учредил специальные награды – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Их вручали вчера впервые. Также 22 октября президент Центра им. Бакулева Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награждения врачей традиционно проходят в преддверии Дня медицинского работника в июне, отметил на церемонии Мишустин. Задержку премьер-министр объяснил тем, что медики сейчас находятся «на передовой, борются и спасают» людей. Почему именно он проводил награждение, Мишустин не сказал.

Такую церемонию Мишустин провел впервые. Экс-премьер Дмитрий Медведев, судя по сайту Кремля, награждал вместо Путина дважды: в 2017 г. и в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных