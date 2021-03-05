Кремль подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 4 марта журналистам, что указом президента новым первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев. Ранее об этом сообщил РБК, по информации издания, указ был подписан 24 февраля во время коллегии ФСБ, которую посетил Владимир Путин. До назначения на должность заместителя директора Королев возглавлял Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. По информации РБК, исполнять обязанности начальника СЭБ пока назначен прежний заместитель Королева Сергей Алпатов.