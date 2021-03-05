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Кремль подтвердил назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева

В Москву он перебрался вместе с Анатолием Сердюковым 15 лет назад
Алексей Никольский
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил 4 марта журналистам, что указом президента новым первым заместителем директора ФСБ назначен Сергей Королев. Ранее об этом сообщил РБК, по информации издания, указ был подписан 24 февраля во время коллегии ФСБ, которую посетил Владимир Путин. До назначения на должность заместителя директора Королев возглавлял Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. По информации РБК, исполнять обязанности начальника СЭБ пока назначен прежний заместитель Королева Сергей Алпатов.

Королев сменит на должности первого заместителя директора главной российской спецслужбы Сергея Смирнова, который занимал этот пост почти 20 лет и уволился в прошлом году в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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