В Тунисе набирает обороты политический кризисПрезидент Каис Саид распустил парламент и отстранил от должности премьер-министра
В Тунисе набирает обороты политический кризис. 26 июля президент страны Каис Саид отстранил от должности премьер-министра Хишама Машиши, исполнявшего одновременно обязанности руководителя МВД. Вместе с ним должностей лишились министр обороны Брахим Бертаджи и и. о. министра юстиции Хасна бен Слимани. Саид призвал других чиновников временно исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Он также на 30 дней распустил парламент – ассамблею народных представителей.
Поводом для решений президента послужили массовые выступления тунисцев, недовольных недостаточной эффективностью действий парламента и правительства в борьбе с пандемией и нерешенными социально-экономическими проблемами. Демонстранты требовали роспуска парламента и привлечения к ответственности чиновников, виновных, по их мнению, в плачевном состоянии страны.
На улицах против Саида и демонстрантов выступила главная политическая сила тунисского парламента – умеренно исламистская партия «Ан-Нахда». 26 июля представляющий «Ан-Нахду» спикер парламента Рашид Ганнуши обвинил президента в антиконституционных действиях. В этот же день «Ан-Нахда» начала сидячую забастовку у здания парламента. Войска, которые были введены в столицу по приказу главы государства, заблокировали доступ к дворцу правительства и заняли позиции у здания парламента и штаб-квартиры национального телевидения.
В 2011 г. именно с Туниса началась «арабская весна» – серия гражданских протестов в африканских и азиатских странах. Тогдашний президент Зин аль-Абидин Бен Али, правивший Тунисом с 1987 г., был вынужден покинуть свой пост и бежать в Саудовскую Аравию. Нынешние события в Тунисе можно считать продолжением событий 2011 г., считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» исламовед Алексей Малашенко. По его словам, недовольство населения обусловлено тем, что постреволюционные власти так и не смогли поднять уровень жизни и справиться с безработицей.
В I квартале 2021 г. уровень безработицы достиг 17,8% при показателе в 15% за аналогичный период 2020 г., следует из данных национального института статистики Туниса. Население хочет изменений «уже завтра, а лучше сегодня вечером», не понимая, что это невозможно, говорит Малашенко. При этом Тунис по-прежнему остается самой европеизированной страной региона, готовой перенять демократические практики у Запада. В долгосрочной перспективе, считает эксперт, следует ожидать, что волнения перекинутся на другие страны, в том числе Египет и Алжир: мы будем наблюдать новую «арабскую весну».
За ситуацией в Тунисе следят в Кремле и рассчитывают, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в стране, сообщил журналистам 26 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным посольства России в Тунисе, никто из пребывающих в стране россиян не обращался ни за консульской поддержкой, ни за медицинской помощью в тунисские больницы, а, по данным на 26 июля, обстановка характеризуется как «в целом спокойная» (цитата по ТАСС).
Тунис все еще официально закрыт для туристов из России, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, поэтому политический кризис слабо скажется на потоке отдыхающих. С другой стороны, из-за беспорядков въезд в Тунис точно не будет разрешен в ближайшее время, отмечает Ломидзе.