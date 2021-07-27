В Тунисе набирает обороты политический кризис

В I квартале 2021 г. уровень безработицы достиг 17,8% при показателе в 15% за аналогичный период 2020 г., следует из данных национального института статистики Туниса. Население хочет изменений «уже завтра, а лучше сегодня вечером», не понимая, что это невозможно, говорит Малашенко. При этом Тунис по-прежнему остается самой европеизированной страной региона, готовой перенять демократические практики у Запада. В долгосрочной перспективе, считает эксперт, следует ожидать, что волнения перекинутся на другие страны, в том числе Египет и Алжир: мы будем наблюдать новую «арабскую весну».