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В проект по наблюдению за выборами включились блогеры-наблюдатели

Они создадут позитивный фон выборам в Госдуму
Максим Иванов
Наблюдатели будут немедленно отчитываться в соцсетях о ходе голосования на своих территориях /Андрей Гордеев / Ведомости

На заседании Центризбиркома 30 августа председатель комиссии Элла Памфилова рассказала, что в ЦИК поступило почти 55 000 заявок на доступ к специальному порталу видеонаблюдения за выборами в Госдуму. Он будет доступен для партий, кандидатов, региональных и территориальных избирательных комиссий и т. д. Видеонаблюдение охватит 96% участковых избирательных комиссий, сказала Памфилова.

Также она пообещала, что под защитой будут избирательные бюллетени, заполненные избирателями в первые два дня голосования – 17 и 18 сентября. Само голосование будет проходить три дня: с 17 по 19 сентября. Бюллетени упакуют в сейф-пакеты и будут хранить в специальных сейфах или шкафах отдельно от другой документации, сказала Памфилова, а помещения избиркомов опечатают и передадут под охрану сотрудникам правоохранительных органов. Она предложила участникам выборов, которым «этого мало», исходя из резерва наблюдателей «на подступах к запечатанному, охраняемому помещению организовать дежурство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных