В проект по наблюдению за выборами включились блогеры-наблюдатели

Также она пообещала, что под защитой будут избирательные бюллетени, заполненные избирателями в первые два дня голосования – 17 и 18 сентября. Само голосование будет проходить три дня: с 17 по 19 сентября. Бюллетени упакуют в сейф-пакеты и будут хранить в специальных сейфах или шкафах отдельно от другой документации, сказала Памфилова, а помещения избиркомов опечатают и передадут под охрану сотрудникам правоохранительных органов. Она предложила участникам выборов, которым «этого мало», исходя из резерва наблюдателей «на подступах к запечатанному, охраняемому помещению организовать дежурство».