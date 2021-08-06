Не все смогут посмотреть за выборами онлайн из-за нехватки средств у ЦИК

Не все смогут посмотреть за выборами онлайн из-за нехватки средств у ЦИКВ комиссии рассказали, как будет устроена система видеонаблюдения
В Центризбиркоме 5 августа члены комиссии рассказали представителям партий и общественных организаций, как будет организован доступ к видеотрансляции с участков в дни голосования 17–19 сентября. Порядок видеотрансляции ЦИК утвердил 14 июля. Журналисты и эксперты смогут наблюдать за происходящим на участке из специальных центров для наблюдения, которые планируется развернуть в 85 субъектах Федерации. Пустить туда председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала и избирателей, которые пройдут обучение и станут наблюдателями.
Прямой доступ к видео с избирательных участков на специальном служебном портале ЦИК будет у представителей партий, кандидатов и избирательных комиссий. 16 сентября пройдет общероссийская тренировка видеонаблюдения, сказал замминистра цифрового развития Олег Качанов: «Партии получат возможность самостоятельно протестировать систему и начать формировать собственную инфраструктуру наблюдения».
Организовать 72-часовую онлайн-трансляцию для всех желающих не удалось из-за нехватки средств, сказала Памфилова. Деньги на видеонаблюдение были выделены еще до принятия решения о трехдневном голосовании, на организацию которого также пришлось выделять средства.
Тем не менее на этих выборах видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых голосует более 98% избирателей, сказал зампред комиссии Николай Булаев. В 2016 г. этот показатель составлял лишь 35%, следует из его презентации. Новшеством системы трансляции, отметил Булаев, будет возможность перемотки на любой ее временной отрезок, записи видеонаблюдения со всех участков будут храниться год.
Специальные центры видеонаблюдения ЦИК будут частью общественных штабов, благодаря которым гражданское общество получит дополнительную возможность контроля за голосованием, заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его оценке, общедоступная трансляция потребовала бы дополнительной траты 20–30 млрд руб.
Электоральный эксперт Андрей Бузин уверен, что публичная трансляция голосования очень важна для сообщества гражданских наблюдателей. Она давала возможность записывать видео для последующего анализа на предмет нарушений, отмечает он.
Отмена общедоступной системы видеонаблюдения не повлияет на мнение населения о прозрачности системы и не подорвет ее легитимность, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Функцией онлайн-наблюдения пользовались лишь немногие граждане, а партии используют прежде всего очное наблюдение на участках, поэтому протестовать против нового формата они не будут.
Система контроля за выборами важна для граждан страны, но есть широкий спектр инструментов наблюдения, говорит руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. Самый важный из этих инструментов в понимании людей – это наличие наблюдателей на участках, отмечает он. По этой причине реформу онлайн-трансляции с участков большинство вряд ли заметит, считает Мамонов.