Не все смогут посмотреть за выборами онлайн из-за нехватки средств у ЦИК

Тем не менее на этих выборах видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых голосует более 98% избирателей, сказал зампред комиссии Николай Булаев. В 2016 г. этот показатель составлял лишь 35%, следует из его презентации. Новшеством системы трансляции, отметил Булаев, будет возможность перемотки на любой ее временной отрезок, записи видеонаблюдения со всех участков будут храниться год.