Казахстан ввел мораторий на экспорт вооружений

Казахстан ввел мораторий на экспорт вооруженийЭтому предшествовали публикации о возможных поставках из арсенала страны на Украину
Власти Казахстана, входящего вместе с Россией в ОДКБ, 27 августа объявило о введении моратория на экспорт вооружений на один год. Аналитики сошлись во мнении, что причина такого решения – не дать разрастись скандалу вокруг поставок боеприпасов на Украину из Казахстана через третьи страны.
В середине августа российские телеграм-каналы военной направленности начали транслировать информацию о якобы намечающейся сделке по продаже боезапаса советского и российского производства казахстанской компанией «Техноэкспорт». Появившаяся там информация изобиловала деталями: покупателем выступала иорданская компания Black Water Supplies, а конечным приобретателем называли Великобританию. Среди номенклатуры поставок упоминались боеприпасы для 120 мм минометов и ПТРК «Конкурс», а также снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30) и ракеты для БМ-21 «Град». Называлось даже точное количество артиллерийских снарядов – 20 000, ракет – 33 000. Вся партия оценивалась в $46 млн.
21 августа появились публикации о том, что представители западных организаций ищут авиаперевозчика для крупной партии ракет неустановленного типа для ВСУ из иорданского Аммана в польский Жешув – всего 7000 т грузов 14 рейсами на транспортных Ил-76 и/или Boeing 747.