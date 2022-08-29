Казахстан ввел мораторий на экспорт вооружений

В середине августа российские телеграм-каналы военной направленности начали транслировать информацию о якобы намечающейся сделке по продаже боезапаса советского и российского производства казахстанской компанией «Техноэкспорт». Появившаяся там информация изобиловала деталями: покупателем выступала иорданская компания Black Water Supplies, а конечным приобретателем называли Великобританию. Среди номенклатуры поставок упоминались боеприпасы для 120 мм минометов и ПТРК «Конкурс», а также снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30) и ракеты для БМ-21 «Град». Называлось даже точное количество артиллерийских снарядов – 20 000, ракет – 33 000. Вся партия оценивалась в $46 млн.