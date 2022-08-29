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Казахстан ввел мораторий на экспорт вооружений

Этому предшествовали публикации о возможных поставках из арсенала страны на Украину
Илья Лакстыгал Алексей Никольский Глеб Мишутин
Казахстан остановил на год любые операции по экспорту вооружений / Wikimedia

Власти Казахстана, входящего вместе с Россией в ОДКБ, 27 августа объявило о введении моратория на экспорт вооружений на один год. Аналитики сошлись во мнении, что причина такого решения – не дать разрастись скандалу вокруг поставок боеприпасов на Украину из Казахстана через третьи страны.

В середине августа российские телеграм-каналы военной направленности начали транслировать информацию о якобы намечающейся сделке по продаже боезапаса советского и российского производства казахстанской компанией «Техноэкспорт». Появившаяся там информация изобиловала деталями: покупателем выступала иорданская компания Black Water Supplies, а конечным приобретателем называли Великобританию. Среди номенклатуры поставок упоминались боеприпасы для 120 мм минометов и ПТРК «Конкурс», а также снаряды 122 мм (для гаубиц Д-20), снаряды 152 мм (для гаубиц Д-30) и ракеты для БМ-21 «Град». Называлось даже точное количество артиллерийских снарядов – 20 000, ракет – 33 000. Вся партия оценивалась в $46 млн.

21 августа появились публикации о том, что представители западных организаций ищут авиаперевозчика для крупной партии ракет неустановленного типа для ВСУ из иорданского Аммана в польский Жешув – всего 7000 т грузов 14 рейсами на транспортных Ил-76 и/или Boeing 747.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных